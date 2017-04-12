Как местным производителям использовать экологические материалы для упаковки сувениров и продовольственных товаров? Жители республики могут предложить свои идеи и принять участие в конкурсе дизайнерских работ "Экоупаковка в Удмуртии". Он проходит в рамках Восьмой Всероссийской выставки "Спорт. Отдых. Туризм". Работы принимаются до 15 апреля.
Профессиональный уровень участников значения не имеет, главный критерий - креативный подход и экологичность материалов.
Все присланные на конкурс работы войдут в экспозицию, которая разместится на 2-м этаже ТРЦ "Италмас" с 28 по 30 апреля.
По оценкам организаторов, выставку посетят более 30 тысяч гостей из 46 регионов страны, а также Китая, Финляндии и Грузии. Условия конкурса - в социальных группах выставки, турзавод 18.
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