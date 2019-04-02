Заявку «Сарапульского завода растительных масел» включат в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это может дать около 80 рабочих мест и более 500 млн рублей инвестиций.
Предприятие будет специализироваться на глубокой переработке рапса. Производственная мощность составит более 40 тыс. тонн переработки в год. В планах инвестора запустить собственную торговую марку по розничной продаже со сбытом продукта в крупных торговых сетях страны, а также за рубежом.
Инвестиционный проект предполагает создание 77 рабочих мест и вложения в объеме более 586,7 млн рублей. Срок реализации проекта – пять лет.
– Развитие производства и наращивание экспорта – эти два направления дадут нам существенный подъем экономики республики, а значит удастся решить важнейшие социальные вопросы. Цель до 2024 года - увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 550 млн долларов, - подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.
Информация о возможном соглашении будет направлена в Минэк России для включения предприятия в реестр резидентов ТОСЭР.
Фото: группа администрации Сарапула "Вконтакте"
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