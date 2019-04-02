Глазов в 2018 году получил статут территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). ...

**Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин на аппаратном ...

**Итоги социально-экономического развития столицы Удмуртии в 2018 году и задачи на 2019 год в среду, ...