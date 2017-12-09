Время – странное понятие в измерении жизненных ситуаций, но оно существует, потому что независимо от нашей воли постоянно наполняется новыми фактами. Для нас они становятся особенно интересными, если комментарии мы узнаем из первых уст.
Поэтому и первым моим вопросом Максиму Сергеевичу был традиционный: что изменилось, что произошло за минувшее время в работе, можно сказать, особого отдела Следственного управления?
– В течение двух лет, – говорит Максим Козлов, – можно обозначить два основных направления работы следственных органов. Начнем с первого. Это расследование дел о коррупции в органах местного самоуправления. Увы, из года в год мы привлекаем к уголовной ответственности глав муниципальных образований за совершение коррупционных деяний, а проще говоря, за взятки. За последние два года у нас на скамье подсудимых оказались и были осуждены судом глава Малопургинского района Ерохин. За крупную взятку посажен в тюрьму глава муниципального образования «Горнякское» Аркадьев. В этом же ряду глава муниципального образования «Нечкинский» Власов.
Недавно состоялся судебный приговор по главе муниципального образования «Дулесовское» Лагунову, которому также был назначен длительный срок пребывания в заключении.
Руководители муниципальных образований, хотя и не чиновники высшего ранга, но именно с ними непосредственно общаются люди, и от этого общения создается впечатление об органах власти. Поэтому внимание к их действиям не будет ослабевать и в будущем.
Второе направление работы следственных органов касается представителей региональной власти, то есть властей нашей республики.
С начала года мы привлекли к судебной ответственности двух чиновников Министерства сельского хозяйства Удмуртии.
Второй год подряд в поле нашего зрения попадает, к сожалению, Министерство транспорта.
– Существует расхожее мнение: все началось с Соловьева…
– Да нет здесь ничего общего. В прошлом году мы привлекли к уголовной ответственности аж семь человек в учреждении безопасности дорожного движения – казенного учреждения Удмуртской Республики.
Работники отдела весового контроля на систематической основе занимались поборами с владельцев большегрузных автомобилей по дорогам общего назначения.
– Как это происходило? Как они могли мзду снимать? Все–таки существует «Платон», правила провоза и так далее, установленные тарифы?
– В день у большегрузов бывает несколько проездов по дорогам. Чтобы не платить предусмотренную законом плату и не быть привлеченными за неуплату к административной ответственности, есть органы весового контроля, установленные на постах ГИБДД, которые следят за соблюдением законодательства. Сотрудники весового контроля за определенную плату пропускали машины с превышением нагрузок на дорожное полотно без каких–либо документов.
– Они, что, снижали в документах вес груза?
– Нет. Они просто не исполняли свои обязанности. Не составляли соответствующие акты контроля, на основании которых сотрудники ГИБДД могли бы привлекать предприятия грузоперевозок к административной ответственности.
– Предприятие безопасности дорожного движения – подведомственная организация Министерства транспорта Удмуртии.
– Претензии мы предъявили не только в нему. В отделе по контролю легкового такси министерства на скамью подсудимых предстоит сесть еще двум сотрудникам. Дело в отношении их в суде пока еще рассматривается. Суть обвинений в их адрес в том, что на систематической основе длительное время, как обнаружило следствие, они получали вознаграждение от владельцев такси за покровительство в профессиональной деятельности. Установлено несколько фамилий владельцев, которые платили деньги работникам Министерства транспорта за то, чтобы они закрывали глаза на выполнение перечня требований, предъявляемых к такси, – как должна выглядеть машина, осуществляться работа службы такси и другие требования.
Работники министерства были наделены определенными контрольными функциями, связанными с соблюдением законодательства. За покровительство сотрудники государственного органа получали так называемые «знаки благодарности». Буквально две недели назад еще одного работника Министерства транспорта Удмуртии сотрудники следственных органов задержали при получении денежных средств от индивидуального предпринимателя.
– За что?
– За оказание поддержки в признании победителем тендера на межмуниципальные перевозки людей в пределах республики. Обращаю внимание: дело только возбуждено, но нас настораживает тот факт, что за последние два года это уже десятый работник Минтранса, который был нами привлечен к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений.
– И за что облагодетельствовал покровителя предприниматель?
– Денежные средства требовали от него за оказание содействия, или под видом оказания содействия, в признании этого предпринимателя победителем конкурса. Оказывал ли этот работник министерства какую–то помощь или нет, мы сейчас и разбираемся. Но при получении средств под таким неблаговидным предлогом он был пойман с поличным. Мы, конечно, когда будем выяснять причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления, обратим внимание вновь назначенного министра отрасли на существующую проблему.
– Возможно, причиной возникновения коррупционно доступных должностей связано с пробелами в законодательстве дорожного хозяйства?
– Комментировать этот вопрос не берусь.
– Не каждый чиновник и не в каждом министерстве имеет возможность так построить свою работу, чтобы получать мзду за свои услуги.
– Коррупция там, где появляется очередь, где есть острая конкуренция.
– Какие другие структуры оказались под вашим бдительным оком?
– Вместе с сотрудниками полиции в одном из северных районов республики был задержан с поличным депутат муниципального уровня, когда требовал у одного из предпринимателей денежные средства за лоббирование его интересов в районном совете. Казалось бы, депутат занимает не административную должность, но тем не менее в ряде случаев он может оказаться должностным лицом, представляя своих избирателей в муниципальном органе. За решение вопросов в пользу предпринимателя он требовал приличную сумму – больше миллиона рублей. При получении этих средств был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Мы его расследовали. В настоящее время оно рассматривается по существу в суде. Приговор еще не вынесен, поэтому, естественно, фамилии назвать не могу.
– В вашей практике уже были случаи, когда вы привлекали депутата к уголовной ответственности за взятку?
– Несколько лет назад был привлечен один из депутатов Городской думы Ижевска. Он оформил гражданина своим помощником, а его зарплату получал сам. Нами и судом было признано, что он совершил коррупционное преступление.
– Депутат является представителем муниципальной власти на конкретном участке работы. Могла быть связана такая ситуация, например, с Василием Шаталовым?
– Им занимались другие службы, поэтому ничего комментировать не могу.
– К расследованиям вашего отдела управления наверняка относится дело Кутдузова.
– Да. В этом году было вынесено два приговора. Первый – в отношении самого Кутдузова–старшего. Судом было установлено, что он в течение нескольких месяцев передавал работникам Первомайской администрации взятки по 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности, определенные послабления руководимым им управляющим компаниям. Приговор в отношении Кутдузова вступил в законную силу в настоящее время. Помимо этого, был вынесен приговор и в отношении двух чиновников, которые брали от Кутдузова деньги, но по ним в законную силу он еще не вступил. Важно вот что отметить: это тот случай, когда на скамье подсудимых оказались как лица, которые получали взятки, так и тот, кто взятки передавал.
Сотрудниками полиции были проведены оперативно–розыскные мероприятия, в ходе которых была пресечена преступная деятельность сразу двух сторон.
– Когда смотришь на цифры, сколько человек понесли дисциплинарное либо административное взыскание, они кажутся весьма внушительными.
– Законодательство о противодействии коррупции постоянно совершенствуется, и оно ориентировано не только на самое суровое уголовное преследование, но есть и дисциплинарная, и административная ответственность, есть ряд ограничений, связанных с невозможностью пребывания на государственной и муниципальной службе. Существует контроль доходов и расходов чиновников, введены понятия конфликта интересов. В настоящее время практикуется такая административная ответственность, здесь мы плотно взаимодействуем с органами прокуратуры, когда к ней привлекаются юридические лица, от имени которых физическое лицо передает кому–то взятку.
– Поясните, пожалуйста.
– Это тот случай, например, когда директор предприятия или организации передает чиновнику взятку. Если от имени юридического лица чиновнику передается незаконное вознаграждение, оно несет административную ответственность.
– Это сложновато понять.
– Ну, почему. Директор ООО передает чиновнику взятку за то, чтобы он совершил определенные действия в пользу ООО, представляемого взяткодателем. Вот здесь ООО как юридическое лицо может быть на основании собранных материалов привлечено судом к административной ответственности.
– А директор в данном случае?
– При наличии оснований директор может быть привлечен к уголовной ответственности. Кстати, Кутдузову как раз пришлось нести ответственность и лично, и как юридическому лицу.
– А какие там штрафы?..
– Точно не помню, но в пределах миллиона рублей.
– Совершенствование законодательства, изменение многих понятий в определении коррупционной деятельности, наверное, облегчили работу вашего подразделения?
– В чем–то да. Но, могу откровенно признаться, у нас работы меньше не стало.
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