Время храмостроительства. В Воткинском районе больше церквей, чем в иной епархии. Конфессии В недавнем опросе ВЦИОМ о доверии россияне расставили свои приоритеты так: на первом мес...

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