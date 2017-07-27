В начале августа в Удмуртии будет подписано большое соглашение о развитии детского хоккейного клуба "Ижсталь" и принята программа, по которой помощь получат и дети из районов. В рамках программы в каждом муниципальном районе должен появиться крытый ледовый каток. Об этом 20 июля заявил Александр Бречалов во время своего визита в Селтинский район. Он отметил, что наряду с "Золотой шайбой" республика намерена запустить соревнования "Кубок Калашникова". В перспективе предусмотрено создание Республиканской детской спортивной школы-интерната для юных спортсменов, где будет, в том числе, и хоккейная секция.
Тему развития детского спорта поднял директор Селтинской детско-юношеской спортивной школы Олег Русских. Он рассказал на встрече с руководителем республики об успехах своих воспитанников, участвующих в различных соревнованиях зонального и регионального уровня.
– В последние годы руководство района нам стало уделять больше внимания, потому и дети потянулись к занятиям спортом. Но многие юные спортсмены - из малообеспеченных семей. У них нет возможности приобрести хоккейную форму. Считаю, что нужна поддержка республики, - обратился наставник начинающих хоккеистов.
Александр Бречалов обещал помочь селтинским детям, чтобы они в новый сезон вошли "с формой и в форме".
– Всё, что касается детей, - их самореализация, культура, творчество, научно-техническая сфера, спорт - находится в центре нашего внимания, - заверил он.
В рамках визита Александр Бречалов также посетил село Копки, где провёл встречу с жителями. Последним пунктом насыщенного рабочего дня врио главы стал Удмуртский питомник западно-сибирских лаек.
– Как выяснилось сегодня на встречах с селтинцами, главная проблема для них - начальная школа в райцентре. Проект на строительство нового здания внесли, надеемся получить финансирование из Федерации и строить. Второй актуальный вопрос - захоронения скота. Определились, что выделим необходимые средства для ликвидации опасных объектов. Приятно удивлён тем, что в районе есть много точек роста - и в сельском хозяйстве, и в области туризма, есть хорошие возможности для бизнеса, есть крепкие предприниматели. Их, конечно, нужно поддержать. Для этого необходимо строить дороги, развивать коммуникации. Главное, у людей - хорошее настроение. Будем работать, - подытожил руководитель Удмуртии.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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