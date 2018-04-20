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В рамках проекта «Открытый диалог» Глава Удмуртии встретился со студентами строительных ссузов

20 апреля
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Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с учащимися средних специальных учреждений (Строительного техникума Ижевска, Ижевского монтажного техникума и Техникума строительных технологий).

554b40d44f1dbea16911add12aaa9851 В рамках проекта «Открытый диалог» Глава Удмуртии встретился со студентами строительных ссузов

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что при подготовке к ней он ознакомился с вопросами ребят, которые были присланы в группе «Удмуртия заряжает!» ВКонтакте: «Вопросы – классные! Честно, абсолютно искренне. Не в каждом вузе, где мы проводили встречи, были такие содержательные вопросы. Спасибо вам за них».

В ходе диалога, длящегося более полутора часов, были затронуты следующие волнующие ребят темы: состояние дорог, развитие спортивной инфраструктуры республики, поддержка профессиональных клубов, предоставление жилья детям-сиротам, перспективы обновления городских пространств и сохранения самобытности и культуры населённых пунктов Удмуртии.

Обсуждая вопросы развития спортивной инфраструктуры, Александр Бречалов рассказал про планы нынешнего года. В рамках соглашения с Белкамнефтью стартует проект по строительству многофункционального спортивного центра в Можге, который, по мнению Главы республики, может стать одним из самых современных комплексов в России. Многофункциональная площадка будет включать в себя лёд, игровой зал, фитнес-центр. Помимо этого, вокруг комплекса планируется создать отдельное городское пространство, чтобы комплекс стал настоящим центром притяжения, местом отдыха для жителей города. Александр Бречалов предложил будущим строителям и архитекторам поучаствовать в разработке проекта благоустройства городского пространства.

«Мы будем очень признательны за идеи, потому что проект самого центра мы докрутили, а вот что будет вокруг. Мы хотим отдельные спортивные площадки делать, воркаут площадку, площадку для мам с детьми, может быть какая-то территория для занятий скейтом. Мы готовы с вами здесь взаимодействовать», - подчеркнул Александр Бречалов.

В конце встречи студенты представили Главе свои проекты, которые они реализуют или хотели бы ещё реализовать с помощью поддержки республиканских властей. Преподаватели и студенты Ижевского монтажного техникума рассказали о проекте-концепции по развитию территории исторического центра города Ижевска, а также презентовали проект по привлечению молодёжи к знакомству с архитектурными достопримечательностями Ижевска «Квест по городской архитектуре».

Напомним, что в марте Глава провёл подобные встречи в вузах республики – УдГУ, ИжГТУ, ИГМА, ГГПИ, ИжГСХА. 15 марта состоялся студенческий форум «Удмуртия заряжает!».

Трансляция встречи размещена на сайте ИА "Удмуртия" https://udmurt.media/news/obshchestvo/35206/

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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