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В рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для представителей туристического бизнеса

11 октября
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30 октября в рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для руководителей и специалистов компаний туристической отрасли республики.

%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc (1) В рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для представителей туристического бизнеса

Участники мероприятия обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, инструменты повышения прибыльности для агентств, технологии работы с социальными сетями и СМИ, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов.

Также пройдет конференция «Туризм как бизнес» и семинар Андрея Катаева «Мастерская регионального туризма». Эксперт-практик расскажет о структуре регионального туризма, опыте разработки региональных турпродуктов, организации межрегиональных маршрутов и реализации событийных проектов.

«Российский туризм пришел к новой системной перестройке в управлении отраслью. За последние годы было много сделано, наработано много проектов, турпродуктов и ярких событий. Туризм прошел этап развития спортом, культурой, и теперь есть шанс, что туризм будет осознан, как самостоятельная отрасль экономики. Удмуртия делает правильные шаги в развитии туризма и уже сегодня достойно представлена в российском туристическом пространстве. Об этом можно судить и по действующим информационным ресурсам, и по тем событийным проектам, которые проходят в регионе. При этом очень важно посмотреть на системную роль туризма для развития регионов. Для этого нужно ясно представлять структуру регионального туризма, видеть ее единым целым и понимать, как выстраивать взаимосвязи между каждой её частью» – говорит Андрей Катаев, директор ООО «Мастерская регионального туризма».

Вместе со слушателями семинара будет разобрана структура регионального туризма Удмуртской Республики и определены сценарии его развития.

Напомним, Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и образование. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на событие можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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