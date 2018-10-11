Участники мероприятия обсудят опыт создания региональных туристических брендов, коммерческих туристско-информационных центров, инструменты повышения прибыльности для агентств, технологии работы с социальными сетями и СМИ, практики поиска и привлечения средств для реализации проектов.
Также пройдет конференция «Туризм как бизнес» и семинар Андрея Катаева «Мастерская регионального туризма». Эксперт-практик расскажет о структуре регионального туризма, опыте разработки региональных турпродуктов, организации межрегиональных маршрутов и реализации событийных проектов.
«Российский туризм пришел к новой системной перестройке в управлении отраслью. За последние годы было много сделано, наработано много проектов, турпродуктов и ярких событий. Туризм прошел этап развития спортом, культурой, и теперь есть шанс, что туризм будет осознан, как самостоятельная отрасль экономики. Удмуртия делает правильные шаги в развитии туризма и уже сегодня достойно представлена в российском туристическом пространстве. Об этом можно судить и по действующим информационным ресурсам, и по тем событийным проектам, которые проходят в регионе. При этом очень важно посмотреть на системную роль туризма для развития регионов. Для этого нужно ясно представлять структуру регионального туризма, видеть ее единым целым и понимать, как выстраивать взаимосвязи между каждой её частью» – говорит Андрей Катаев, директор ООО «Мастерская регионального туризма».
Вместе со слушателями семинара будет разобрана структура регионального туризма Удмуртской Республики и определены сценарии его развития.
Напомним, Форум «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске с 30 октября по 2 ноября. Основными темами станут туризм, инновации, инвестиции и образование. Организаторы события – АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Правительство региона. Узнать подробную программу и зарегистрироваться на событие можно на сайте forum.madeinudmurtia.ru
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