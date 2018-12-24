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В работе депутата мелочей не бывает.

16 декабря
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К Михаилу Молокову жители Чайковского округа № 8 обращаются с надеждой на помощь.

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Часто, пытаясь решить тот или иной вопрос, люди обивают пороги не одного кабинета. Как правило, визит к депутату в таких случаях становится единственным шансом справиться с проблемой или заручиться поддержкой. В общественной приёмной депутата Чайковского округа № 8 Михаила Молокова людно всегда. Сюда жители обращаются с самыми разными вопросами и с надеждой на помощь.

Светлые улицы, безопасные дороги.

Для Чайковского округа, как, впрочем, для Ленинского района в целом, по—прежнему актуальными остаются вопросы благоустройства. Разбитые дороги, неосвещённые улицы и дворы, отсутствие системы водоотведения – это лишь малая толика проблем, с которыми избиратели округа приходят к депутату. Ни одна просьба не остаётся без внимания. Часть вопросов удаётся решить за короткие сроки, для решения других требуются время и немалые вложения. Так, на монтаж системы наружного освещения на всём протяжении улицы Выемка потребовалось целых три года. Работы велись с 2016—го по 2018 год. Зато теперь в вечернее и утреннее время жители ходят по ярко освещённой улице, без боязни за себя и своих детей.

За счёт ремонта проезжей части комфортно стало и на улицах Лесопильной и Транспортной. Здесь после ремонта, а именно покрытия щебнем, ранее непроезжие дороги стали безопасными. Жители домов, расположенных на этих улицах, без опасения ждут межсезонья, ведь с такими дорогами им ни талые воды, ни дожди не страшны. Как, впрочем, и для жителей улицы Зелёной и жильцов домов №№ 108, 110 и 112 на улице городок Машиностроителей. Благодаря Михаилу Молокову вдоль улицы Зелёной и на заездах к указанным домам в этом году установили водоотводные валики.

– В деле благоустройства городских пространств и обеспечения комфорта и безопасности горожан не бывает мелочей, – говорит депутат. – Фонарный столб на перекрёстке, засыпанная яма на проезжей части или, к примеру, скамейка во дворе дома – это всё условия комфортной жизни жителей округа. Наша задача создавать их, и тогда жизнь в городе из года в год будет более удобной и безопасной. Мы и впредь планируем уделять самое пристальное внимание вопросам благоустройства.

Лучшее – детям.

Без внимания депутата не остаются и детские образовательные учреждения округа, в том числе центры дополнительного образования. В 2018 году немалая часть бюджетных средств, выделенных на наказы избирателей, была потрачена на решение проблем детских садов и школ. Подавляющее большинство из них построены ещё в советское время, поэтому неудивительно, что порой вопрос дальнейшего их функционирования напрямую зависит от проведённого вовремя ремонта.

– Важно, чтобы каждый ребёнок получал воспитание и образование в достойных условиях, – отмечает Михаил Молоков. – Уютные, тёплые и светлые классы, по—современному оборудованные кабинеты – это один из важных факторов, что дети будут с удовольствием посещать образовательное учреждение.

Благодаря помощи депутата в детском саду № 170 были выполнены ремонтные работы по восстановлению кровли, а в детском саду № 82 обустроили веранду. В школе № 60 провели долгожданный ремонт туалетов.

В Чайковском округе успешно работает система дополнительного образования. Дети посещают танцевальные и спортивные кружки, рисуют и поют, выступают в городских, региональных и даже всероссийских конкурсах. Понимая значимость допобразования в деле воспитания подрастающего поколения, Михаил Молоков вносит немалый вклад и в его развитие, помогает в создании условий для того, чтобы дети могли совершенствоваться и оттачивать мастерство в выбранных направлениях, достойно представлять родной город, округ и свою альма—матер.

В 2018 году целый ряд клубов округа № 8 получили помощь депутата: в клубах «Бригантина» и «Три кита» Центра «Ровесник» были приобретены и заменены светодиодные потолочные лампы, а в помещениях Детского морского центра «Дельфин» – биметаллические радиаторы и светодиодные лампы, в Центре дополнительного образования «Полёт» заменили оконные блоки, а для спортивной школы № 2 приобрели татами для единоборств. Кроме того, была разработана проектно—сметная документация на монтаж сетей наружного освещения для центра «Дельфин» вдоль лыжной трассы в районе дороги к садовому товариществу «Лесной».

И стар и млад.

Михаил Молоков много помогает в организации и проведении различных мероприятий. Как правило, на эти цели расходуются личные средства депутата, ведь бюджетных средств хватает на выполнение лишь части наказов избирателей. В этом направлении депутатской работы Михаил Алексеевич также немало внимания уделяет детям.

– От того, насколько внимательно и бережно мы будем относиться к детям сегодня, как будем вкладываться в их развитие и образование, зависит будущее нашего города и страны, – говорит депутат. – Важно воспитывать патриотов, ответственных и сознательных граждан, готовых в любой ситуации защищать и отстаивать честь страны.

В большинстве мероприятий и праздников депутат присутствует лично. Например, на торжественных линейках, посвящённых Дню знаний и последнему звонку, поздравляет учеников, выпускников и учителей, вручает аттестаты и дарит подарки: детские развивающие наборы, канцтовары, спортивный инвентарь.

В сентябре 2018 года Михаил Молоков принял участие в благотворительной акции «Депутаты Гордумы – детям Ижевска». Также он помог школе № 60 в организации Урока мужества, посвящённого 75—летию Сталинградской битвы и 100—летию Советской армии.

Старшее поколение Чайковского округа вниманием депутата тоже не обделено. Неизменно он помогает в организации мероприятий, посвящённых Дню Победы и Дню пожилого человека.

– Помнить историю и своих предков, чтить старшее поколение, людей, посвятивших жизнь служению родной стране, будь то на фронте или в тылу, – наша прямая обязанность, – говорит Михаил Молоков.

8 мая в Ижевском доме—интернате для престарелых и инвалидов состоялось мероприятие в честь Дня Победы. 10 мая в детском саду № 167 прошла встреча ветеранов дошкольного образования, а 13 ноября в школе № 60 – празднование 100—летия комсомола. 5 декабря в Доме народного творчества «Спартак» состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному дню инвалидов. Здесь вручили благодарственные письма всем, кто активно поддерживает развитие общества инвалидов.

Место для праздника.

Жизнь – это не только череда рутинных дел и проблем, в ней, безусловно, есть место и для приятных моментов. Для Чайковского округа уже стали традиционными всевозможные праздники. В 2018 году, как и в прежние годы, при поддержке Михаила Молокова прошли уличные гулянья в честь Масленицы, концерт, посвящённый Международному женскому дню и Дню Победы, праздник «День двора» и празднование Дня города.

В мероприятиях, организовать которые помогает депутат, участвуют семьи. Так, в округе состоялся конкурс—праздник «Папа, мама, я – знающая и соблюдающая Правила дорожного движения семья».

– Отрадно, что в районе проводятся мероприятия, которые сплачивают семьи, – отмечает Михаил Алексеевич. – Гармоничную самодостаточную личность может воспитать только морально и физически здоровая семья. Задача депутата — поддерживать это направление работы.

Спорту и активному образу жизни в Чайковском округе также уделяют немало внимания. В уходящем году при поддержке депутата здесь прошло несколько спортивных мероприятий: турнир по футболу, открытый турнир по тхэквондо, спортивные игры по лапте, 2—й Городской открытый чемпионат по настольным спортивным играм.

В 2019 году в своей депутатской работе Михаил Молоков также не оставит без внимания вопросы благоустройства, развития территории, а также проблемы социальной сферы.

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