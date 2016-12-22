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В пятницу в Удмуртии потеплеет до минус 1 градуса

21 декабря
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696f6a6ad0afb53e5b84d82bdd982704 В пятницу в Удмуртии потеплеет до минус 1 градуса

В республике в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температур. Об этом «Моей Удмуртии» сообщила синоптик республиканского Гидрометцентра Наталья Колокольцева.

«Впереди нас ждут разнообразные сюрпризы. Сегодня погода облачная, снег, метель в течение дня, ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура будет повышаться. К вечеру в Ижевске -11...-13. Но завтра циклон уйдёт, опять смена давления, резкая смена погоды, без осадков. Вновь похолодает. В ночные часы -23...-28. Днём в четверг -20...-25 градусов. А в пятницу вновь придёт тёплый атлантический воздух. Температуры повысятся довольно значительно. Днём -1...-6. Осадки в виде снега, ветер юго-западный», — рассказала синоптик.

Наталья Колокольцева добавила, сегодня ночью был побит температурный минимум для 21 декабря: в Ижевске синоптики зафиксировали -32,6 градусов. Самая низкая температура была отмечена в Дебёсах: -39 градусов.

Фото: k1news.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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