Удмуртия в числе 38 регионов России принимает участие в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». 28 октября на выездном совещании с участием Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семенова подвели итоги участия в нем.
Больше отремонтированных дорог
Совещание состоялось на Западном обходе Ижевска - последнем отремонтированном по проекту объекте. Это самый протяженный участок из включенных регионом в проект, - почти 40 километров.
– Продемонстрированная эффективность является поводом для увеличения объема дорожных работ в Ижевской агломерации на 2018 год, - отметил Ярослав Семенов, Председатель Правительства республики. - До нас довели предварительно одобренный объем, который превышает достигнутые показатели 2017 года. Также есть возможность дополнительного увеличения финансирования - примерно на 20 процентов - за счет перераспределения средств между субъектами. В общей сложности запланированный в Удмуртии объем работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» на 75 процентов выше, чем в текущем году. Мы рассчитываем, что для реализации намеченных планов нам удастся привлечь, в том числе за счет федерального финансирования, более 2 миллиардов рублей.
Дорожная безопасность в приоритете
Участники совещания обратили внимание, что результативность проекта измеряется не столько количеством отремонтированного дорожного полотна, сколько комплексными работами по сокращению очагов аварийности. В 2017 году в рамках приоритетного проекта Удмуртия усилила инфраструктуру дорожной безопасности за счет установки светофоров, участков барьерного и тросового ограждения, устройства освещения. Так, освещение появилось на пяти участках дорог, таким образом, общая протяженность освещенных участков увеличилась на 9,5 километра.
Кроме того, на одном из участков Западного обхода действует метеостанция.
– Ее датчики измеряют температуру и влажность воздуха, температуру покрытия, скорость и направление ветра. Камеры, размещенные на пунктах метеоконтроля, передают в режиме онлайн фотоизображение дороги. Собранная информация попадает к специалистам «Волго-Вятскуправтодора», ГИБДД, МЧС, регионального Миндортранса, что позволяет лучше координировать работу всех заинтересованных ведомств и быстро принимать решения, например, при возникновении снежных заносов, - пояснил начальник филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Удмуртии Максим Корняев.
Работы по повышению безопасности дорожного движения в Удмуртии продолжатся в 2018 году. Уже известно, что освещение появится минимум на одиннадцати участках дорог.
– В 2017 году, работая в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», мы снизили количество мест концентрации ДТП в два раза за счет устранения факторов аварийности - слабоосвещенных участков, нерегулируемых переходов, - отметил Председатель Правительства Удмуртии. - В 2018 году будем тщательно анализировать статистику. Если предпринятые усилия не дадут ожидаемых результатов или выявятся новые очаги аварийности, будем в приоритетном порядке менять свои планы, согласовывая их с «Росавтодором». Безопасность на дорогах, безусловно, является основным показателем результативности той большой работы, которую сегодня ведут профильное министерство, подрядные и общественные организации.
Ярослав Семенов также сообщил, что в планах региона на 2019-2020 год - выход на принципиально новый уровень работ, связанный с повышением категорийности федеральных трасс, пролегающих по территории Удмуртии. Это позволит оптимизировать транспортные потоки, проходящие, в том числе, через Камский мост, и повысить транзитный потенциал региона.
Справка «УП»
По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Удмуртии отремонтировали 141 километр дорог Ижевской агломерации (в столице Удмуртии и в радиусе ста километров от нее).
В 2017 году на ремонт республиканских и муниципальных дорог Ижевской агломерации Удмуртия получила из федерального бюджета 625 миллионов рублей и еще 625 миллионов рублей предусмотрела в региональной казне.
На ремонт дорог федерального значения, к которым относится и Западный обход, - 734 миллиона рублей из федеральной казны.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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