Жители и гости Удмуртской столицы теперь не будут тратить время в зале ожидания при изменении в расписании авиарейсов. Пассажиры удмуртской авиакомпании «Ижавиа» смогут предварительно получать SMS-оповещения о задержке, смене самолета и ожидаемом времени вылета. Такое решение реализовали связисты «МегаФона».
Согласно рейтингу «Росавиации», АО «Ижавиа» входит в список самых пунктуальных авиакомпаний и задерживает менее 1% вылетов. Теперь даже в этих случаях, благодаря сервису «Мобильное информирование» оператора «МегаФон», аэропорт сообщит актуальную информацию пассажирам.
«Приоритетным для нас является обеспечение безопасности полетов, но и про комфорт пассажиров до вылета мы также не забываем. Помимо благоустройства аэропорта, для удобства наших клиентов мы уже внедрили современные телеком-сервисы, доверив их организацию «МегаФону». Теперь пассажиры всегда будут иметь информацию об актуальном статусе рейса, а наличие Wi-Fi сети позволит им скоротать время в ожидании полета, например, за просмотром любимого видео» – отметил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов.
По условиям контракта, компания «МегаФон» также обеспечила аэропорт круглосуточным доступом к сети Интернет на высокой скорости с использованием широкополосных каналов передачи данных. Сейчас любой пассажир, а также встречающий или провожающий может проверить электронную почту, посмотреть видео высокой четкости, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. По запросу «Ижавиа» на территории аэропорта связисты «МегаФона» настроили Wi-Fi с авторизацией.
«Мы рады, что ведущие компании региона выбирают услуги «МегаФона», повышая тем самым качество обслуживания своих клиентов. Более 300 000 пассажиров в год перевозит «Ижавиа». Теперь каждому, кто путешествует с нашей региональной авиакомпанией, доступен удобный сервис заблаговременного оповещения о статусе авиарейса», - отмечает руководитель по развитию корпоративного бизнеса Ижевского отделения компании «МегаФон» Александр Костылев.
На правах рекламы.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.