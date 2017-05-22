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Праймериз в Удмуртии пройдут на принципах конкурентности, открытости и легитимности - мнение эксперта

22 мая
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В Удмуртии видим реальную политическую борьбу, считает Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа

30d7994303c813e6c2e114a5b5777e17 Праймериз в Удмуртии пройдут на принципах конкурентности, открытости и легитимности - мнение эксперта

Праймериз в Удмуртии пройдут на принципах конкурентности, открытости и легитимности, считает московский политолог Павел Данилин. Своим мнением генеральный директор Центра политического анализа поделился с нашим изданием:

– Крайне интересно проходит предварительное голосование «Единой России» в Удмуртии. Здесь мы видим действительно реальную политическую борьбу. Представители разных групп элит сражаются за право представлять интересы социальных страт в Госсовете. И надо сказать, что в связи с событиями последних двух месяцев эта борьба стала только жестче.

Фактически в Удмуртии сегодня мы видим применение принципов конкурентности, открытости и легитимности при осуществлении процедур предварительного голосования. И кто победит? Представители крупнейших промышленных групп? Ставленники крупного регионального бизнеса? Члены команд бывших губернаторов? Функционеры «Единой России»?

Покажет уже самое ближайшее время, а пока кандидаты используют все возможности для презентации себя на дебатах. И надо отметить, что не все здесь выглядят ровно и убедительно. Впрочем, оценку единороссам дадут избиратели уже в это воскресенье, 28 мая, - добавил Павел Данилин.

Фото: izvestia.ru

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