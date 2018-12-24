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В преддверии праздников вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости - на особом контроле

18 декабря
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Сегодня, 18 декабря, Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл заседание Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики.

7c0e9ae08c82822838dada3adfd3ac85 В преддверии праздников вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости - на особом контроле

В преддверии новогодних и рождественских праздников вопросу обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищённости было уделено особое внимание. Как отметил Глава региона, впереди предстоят с одной стороны праздничные, но с другой стороны очень напряжённые дни.

С информацией о принимаемых мерах в этом направлении выступили руководители силовых структур. По их данным, на территории республики планируется провести более двух тысяч мероприятий с охватом свыше двухсот тысяч человек.

Для обеспечения общественной безопасности, недопущения террористических актов сотрудники правоохранительных органов (МВД по УР, Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по УР), структур МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы. Кроме того, будет осуществлена проверка территорий и помещений с применением технических средств и служебных собак на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. В местах проведения праздничных мероприятий будет осуществляться контрольно-пропускной режим, в том числе с применением стационарных металлодетекторов и ручных металлоискателей.

Под усиленный контроль МЧС взяты объекты, задействованные в проведении новогодних праздничных мероприятий с детьми. Здесь проводятся противопожарные инструктажи, организуются тренировки по эвакуации людей из зданий и отработке действий персонала в случае возникновения пожара. Сейчас силовики осуществляют совместные рейды по местам продажи пиротехнических изделий.

Глава Удмуртии сделал акцент на проведении масштабной разъяснительной работы среди населения с подключением СМИ на предмет противопожарной и антитеррористической защищённости, а также попросил МЧС усилить контрольно-проверочный режим в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

«Коллеги, я прошу обратить внимание, что в этом году у нас будет чуть ли не в 20 раз больше мероприятий. Задействованы все городские площадки, не только Центральная площадь, но и Набережная, и все парки. Мы постарались и сделали очень качественную афишу, причём мероприятия там практически с утра до вечера, поэтому прошу держать вопрос обеспечения общественной безопасности на особом контроле», - резюмировал Александр Бречалов.

Руководитель республики добавил, что особого внимания требует работа по недопущению продажи алкогольной продукции после установленного законодательством времени и в неположенных местах. В социальных сетях в адрес Главы поступает множество обращений от граждан по этой теме.

В ходе заседания члены Антитеррористической комиссии также подвели итоги реализации Комплексного плана противодействия терроризма в РФ на 2013-2018 годы на территории Удмуртской Республики в 2018 году, обсудили результаты деятельности Экспертного совета по выработке и реализации политики в сфере информационного противодействия терроризму и утвердили проект плана работы комиссии на будущий год.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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