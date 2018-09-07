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В Правительстве УР подписали соглашение о сотрудничестве между «Рослесинфоргом» и Управлением Минприроды Удмуртии

7 сентября
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Подписи под документом поставили Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Денис Удалов и руководитель ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев.

Nik 3687 В Правительстве УР подписали соглашение о сотрудничестве между «Рослесинфоргом» и Управлением Минприроды Удмуртии

Результатом реализации Соглашения станет выявление, учёт и оценка качественных и количественных характеристик лесных ресурсов Удмуртии. «Рослесинфорг» - единственная на сегодняшний день организация на территории России, располагающая необходимым набором специалистов, измерительной техники, а также опытом, который требуется для проведения этой работы.

Председатель Правительства Ярослав Семёнов отметил, что появление этого очень важного документа во многом стало возможным благодаря встрече Главы республики Александра Бречалова с руководителем Министерства природных ресурсов России. Тогда были достигнуты договоренности, направленные на планомерную работу по лесоустройству республики.

Лесоустройство -это количественная и качественная оценка состояния имеющегося лесного фонда, а также система государственных мероприятий, направленных на обеспечение рационального использования, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов.

На сегодняшний день лесной фонд, расположенный на территории Удмуртии, лесоустроен лишь на 42 процента, а давность некоторых лесоустроительных материалов составляет порядка 20 лет и более.

«Для того, чтобы выполнить работы по лесоустройству на качественном уровне, необходимы надёжные партнеры. Именно таким партнёром является «Рослесинфорг», - отметил Председатель Правительства УР.

На 2018 год на проведение своевременного и качественного лесоустройства республике в качестве субвенции из федерального бюджета выделено 34,7 миллиона рублей. Заключены государственные контракты на проведение работ по лесоустройству по двухгодичному циклу. В настоящее время проводится лесоустройство на площади 521,7 тысячи га на территории пяти лесничеств Республики. Полностью работы по лесоустройству в Удмуртии планируется закончить в 2021 году.

Проведение лесоустройства позволит более эффективно использовать имеющиеся лесные ресурсы, создать новые рабочие места, что будет способствовать развитию лесоперерабатывающей отрасли и всей экономики и социальной сферы Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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