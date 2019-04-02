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В посёлке из-за одного заболевшего корью пришлось вакцинировать целую улицу

1 апреля
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В 2018 году 7 человек, приехавших в нашу республику, переболели корью. В 2019 году корь перенёс ижевчанин, ездивший на отдых во Вьетнам.

%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%8c В посёлке из-за одного заболевшего корью пришлось вакцинировать целую улицу

В 2018 году 7 человек, приехавших в нашу республику, переболели корью. В 2019 году корь перенёс ижевчанин, ездивший на отдых во Вьетнам. В «скорую помощь» он обратился на пятый день после начала заболевания, а перед этим активно общался с самыми разными людьми.

Чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, сотрудники четырёх лечебных учреждений выехали в дома по десяти адресам. В многоквартирном доме посетили жителей с первого по последний этаж. Эти люди могли даже не знать заболевшего в лицо, но тоже считались «контактными». А в посёлке, где мужчина побывал, медики побеседовали с жителями целой улицы. Оказалось, что представители старшего поколения вакцинированы, а 940 гражданам из 3000 «контактных» сделали прививки в срочном порядке. Распространение болезни удалось предотвратить.

Однако 1 апреля с подозрением на корь в инфекционной больнице находился на лечении человек, который не так давно побывал в Узбекистане. Проживает он в частном доме, поэтому «контактных людей» в этом случае меньше: прививки поставили 240 гражданам.

Единичные заболевания корью есть и в соседних регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы вспышки такой заболеваемости.

Первого апреля началась так называемая подчищающая иммунизация населения против кори. Все вакцины российские, живые, переносятся достаточно хорошо. Чтобы защитить себя от грозной инфекции до конца жизни, необходимо поставить две прививки. Минимальный интервал между ними – три месяца. В медицинских учреждениях по месту жительства вакцину введут бесплатно.

Автор: Галина АНИЩЕНКО, фото: pixabay

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