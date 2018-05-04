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В ПОСЁЛКЕ ИГРА НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К УЛУЧШЕНИЮ ПАВОДКОВОЙ СИТУАЦИИ

3 мая
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Спасательные службы Удмуртии, а также профильные региональные министерства и ведомства продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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По данным оперативного штаба ГУ МЧС России по УР, в результате паводка в Удмуртии остаются подтопленными 69 придомовых территорий частных жилых домов в двух населённых пунктах – Игра и Кизнер. В целом это на 21 территорию меньше, чем днём ранее.

В Кизнере снижение количества подтопленных территорий фиксируется третьи сутки подряд: 30 апреля их было 151, 1 мая (после укрепления дамбы Кизнерского пруда) – 130, в настоящее время – 23 территории. Уровень воды на подтопленных территориях – 5-10 см.

В посёлке Игра также есть положительная тенденция: на вчерашний день было подтоплено 67 Придворовых территорий, сегодня – 46. Уровень воды – 7-13 см.

2 мая, после нормализации паводковой обстановки, были сняты локальные режимы ЧС в МО «Кизнерский район» и в МО «Город Можга» (30 апреля в Можге зафиксировали подтопление территорий 45 частных жилых домов, к 1 мая ситуацию удалось нормализовать и приступить к ликвидации последствий ЧС).

«Обстановка под контролем, сил МЧС и республиканских служб (111 человек и 40 единиц техники) более чем достаточно. Мониторинг ведётся постоянно – в том числе с помощью БПЛА. Людям оказывается вся необходимая помощь. Поскольку никто не хочет покидать дома, эвакуации в места временного размещения нет», – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Фото: ГУ МЧС России по УР

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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