За более чем семьдесят лет истории ижевского авиапредприятия его выдающимися тружениками было сложено немало славных традиций. Наиболее чтимы из них те, что связаны с началом летного пути командиров воздушных судов летной службы АО «Ижавиа».
24 января в свой первый рейс в качестве командира экипажа воздушного судна ЯК-42Д по маршруту Ижевск - Москва - Ижевск отправился Тамерлан Дадагов, накануне успешно прошедший все этапы летных проверок и длительной аттестации будущих командиров воздушных судов.
Исполняя главнейшую из летных традиций, все коллеги Тамерлана по летной службе, кто в этот момент не был в рейсе – и новички, и маститые «асы» - вышли на летное поле, чтобы прямо у трапа поздравить командира с первым самостоятельным вылетом. О том, что полет прошел успешно, можно было понять по лицам пассажиров, спускающихся по трапу. Улыбались и члены экипажа, командир же едва скрывал радостное волнение, но действовал строго по инструкции. Сначала осмотрел воздушное судно и лишь потом торжественно доложил генеральному директору «Ижавиа» Александру Городилову о выполненном полете. К слову, это тоже часть традиции – первый рапорт командира воздушного судна неизменно принимает первое лицо авиапредприятия.
В ознаменование столь важного для всего коллектива АО «Ижавиа» события Тамерлану Дадагову было вручено памятное свидетельство командира воздушного судна. Слова поздравлений, цветы – от начальника летной службы АО «Ижавиа» Григория Бредова, наставников, товарищей по службе. Тамерлан, к слову, стал семнадцатым действующим командиром воздушного судна ЯК-42Д летной службы АО «Ижавиа».
Этому дню предшествовала кропотливая длительная работа инструкторов, наставников и, конечно же, самого Тамерлана. Командиру экипажа вверяется нечто большее, чем ответственность. В воздухе от него зависит буквально все. К чести молодого командира, подготовку он прошел достойно: позади – свыше полутора тысяч часов налета, часть из которых - под контролем пилота-инструктора.
На АО «Ижавиа» традиция чествования начинающих командиров воздушных судов сейчас возрождается и крепнет: в летную службу приходят «свежие силы», прирастает летный состав, формируется прочный кадровый резерв. Это связано с новыми перспективами предприятия, увеличением числа маршрутов и ростом пассажиропотока. При этом незыблемой основой работы «Ижавиа» остается главное: безопасность полетов.
Илья КАЗАНЦЕВ
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