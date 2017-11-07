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В поисках концепции

6 ноября
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Горожане сами решат, какой сквер им нужен

%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9 %d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%88 В поисках концепции

В столице Удмуртии завершается воркшоп мастерской городской среды «Осенний марш в Ижевске».

В течение 12 дней 16 молодых архитекторов из Ижевска, Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов России, по заказу Группы компаний «Острова» разрабатывали концепцию создания сквера между администрацией Ижевска, переулком Северным, Ростелекомом и Верховным судом. Варианты благоустройства территории представили на суд общественности 4 ноября.

В августе этого года администрация Ижевска провела муниципальный аукцион, победитель которого получил право построить на этой территории офисное здание и благоустроить прилегающую территорию. А затем передать сквер городу. Лучшие условия предложила Группа компаний «Острова». В рамках заключенного контракта девелопер должен привести в порядок территорию, создав сквер площадью не менее 6000 кв. метров. При этом офисное здание компании займет не более 600 кв. м (площадь этажа) и не превысит двух этажей.

Как рассказал руководитель исследовательских проектов Московской архитектурной школы МАРШ Филипп Якубчук, мастерская городской среды «Осенний марш в Ижевске» - это образовательный проект. Состоит он из трех ключевых этапов: воркшоп, обсуждение идей и обсуждение концепции. В рамках проекта молодым архитекторам, чья фантазия не ограничена рамками смет и бюджетом, под наблюдением лучших российских специалистов в области архитектуры, проектирования и урбанистики, предстоит выявить насущные проблемы территорий и предложить их решение. При этом активное участие в этом должны принять ижевчане.

– Нам интересны и важны все предложения. Мы принимаем идеи и помощь в любой форме. «Осенний МАРШ в Ижевске» - это открытая мастерская со свободным доступом для всех. Сегодня мало быть просто архитектором и проектировщиком, важно обмениваться опытом и слышать друг друга, расширять кругозор, принимать разные картины мира и задавать правильные вопросы, чтобы определить истинную потребность человека. Ждем активного участия всех, кто хочет пользоваться территорией, предполагает, как именно может помочь идеями и руками, – подчеркнул Филипп Якубчук.

Работы по благоустройству сквера должны начаться уже весной следующего года. Администрация будет контролировать процесс на всех этапах реализации проекта.

– Эта площадка пустует давно, – говорит глава Ижевска Юрий Тюрин. - На ней не раз пытались построить торговый центр. Хорошо, что удалось ее сохранить. Опыт сотрудничества с бизнесом для создания общественных пространств у города есть. Так, мы построили сквер Металлургов и сквер Воскресенского. Но сейчас ситуация другая: девелопер вкладывает в развитие этой территории только собственные средства. Администрация будет отслеживать взаимодействие граждан и разработчика проекта, а также обеспечит технический контроль проекта планировки, концепта, рабочего проекта и создания сквера.

Высоко оценил начинание и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб. По его мнению, участие в этом проекте поможет муниципалитету в будущем транслировать полученный опыт на благоустройство других общественных пространств города.

– Это уникальный проект, - сказал он. - При работе над созданием концепции нового сквера предполагается плотное взаимодействие бизнеса, горожан и органов исполнительной власти. Мнения жителей при реализации мероприятий, связанных с благоустройством как города, так и республики, конечно, стоят на первом месте. Все 12 дней воркшопа необходимо посвятить плодотворной работе и добиться максимального результата, чтобы жители с удовольствием находились на этой территории и проводили там свободное время. Надеемся на получение полезного положительного опыта, который можно использовать в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», – сказал Иван Ястреб.

От первого лица

Генеральный директор Группы компаний «Острова», депутат Городской думы Ижевска Дмитрий Данилов:

– У нашей компании есть план минимум и план максимум. План минимум – это благоустройство сквера в рамках условий аукциона. Мы очистим территорию, сделаем дорожки и освещение, поставим урны и скамейки. Все это мы планируем сделать в следующем году. План максимум - обустроить территорию, которая будет востребована горожанами. Это основная цель мастерской городской среды «Осенний МАРШ в Ижевске». Эксперты, участвующие в проекте, имеют большой практический опыт: вместе с горожанами и молодыми архитекторами они преобразовывали общественные пространства в городах Челябинской, Калужской областей, республиках Дагестан и Татарстан. Поэтому мы и обратились к ним за помощью. Поучаствовать в создании концепции сквера мы приглашаем всех горожан.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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