23 сентября в деревне Сеп Игринского района откроется Народный музей исчезнувших деревень. Пространство, созданное по международным музейным стандартам, позволит погрузиться в мир семи деревень, когда-то существовавших вокруг Сепа, увидеть лица их жителей, услышать их голоса, узнать невероятные истории их жизни. Для самого Сепа это обращение в прошлое, как оказалось, изменило настоящее и скорее всего значительно повлияет на будущее.
Создание Музея исчезнувших деревень оказалось уникальным опытом и для жителей Сепа, и для автора и куратора проекта Александра Юминова, и для администрации района. У Юминова в багаже более чем десятилетний опыт реализации проектов в деревнях и селах Удмуртии (среди них «Аутентичная география», «Бускельос», «Бобья-Уча contempo»), но впервые он оказался в ситуации, когда инициатива исходит от самих жителей деревни, а его грантовая и профессиональная деятельность (сейчас он научный сотрудник нижегородского Музея современного искусства) всего лишь помогает реализовать на высоком уровне то, что придумали деревенские жители. Он говорит:
– С Сепом у нас давние отношения: впервые мы работали здесь еще десять лет назад, собирая фактуру для проекта «Аутентичная география», и уже тогда поразились, насколько много интересных и качественных культурных событий здесь организуется и проводится, и как жителей поддерживает администрация. А в 2013 году, делая очередной проект (сепские дети учились у профессиональных мультипликаторов создавать анимационные фильмы о своих планах на жизнь), мы узнали, что здесь прошел День деревень, на который практически со всей страны съехались жители населенных пунктов, которые когда-то стояли вокруг Сепа, а потом исчезли. И в Сепе, чтобы встретить их «не с пустыми руками», сделали большие альбомы, в которых страница за страницей, как улицу за улицей, воссоздали эти деревни – с портретами людей, с короткими аннотациями. Люди, рассматривая эти альбомы, гладили старые фотокарточки пальцами, плакали, вспоминали… а местные говорили, что хорошо бы целый музей сделать про эти исчезнувшие деревни. Нам оставалось только подключиться и подать заявку на гранты. В итоге мы получили Президентский грант, грант Фонда Потанина и грант Фонда «Перспектива», эти средства в сумме позволили построить музейное пространство в здании сельской библиотеки и обеспечить профессиональную учебу музейному делу группе из 14 жителей Сепа, которые провели основную работу по сбору материала. Они ездили на лекции и семинары в Нижний Новгород, а профессионалы-музейщики приезжали к ним. В результате мы получили беспрецедентный результат: сейчас в деревне есть почти полтора десятка человек, которые точно знают, как составлять музейные фонды, архивировать фотографии и документы, вести каталоги, формировать экспозиции не на уровне любительского краеведческого уголка, а профессионального современного музея. В процентном соотношении общего числа жителей и тех, кто может компетентно поддерживать работу музея, Сеп сегодня обгоняет многие крупные города. Более того, в итоге сбором материала (поиском артефактов бытовой культуры исчезнувших деревень, записью интервью, расшифровкой, переводом их с удмуртского на русский, потому что многим бывшим жителям исчезнувших деревень естественнее говорить именно на удмуртском) занимались не только эти 14 обученных человек, а практически вся деревня, что само по себе удивительно – деревенским людям, чтобы осуществить все это, пришлось существенно изменить расписание своей жизни, встроить в нее всю эту журналистскую, этнографическую, историческую работу. А администрация села широким жестом отдала под музей большое здание в центре Сепа, где раньше располагалась только библиотека, а потом планировали разместить административную часть. «Подарок» оказался более чем удачным: соединение библиотеки и музея сегодня один из наиболее актуальных трендов развития культурных пространств в Европе. Библиотека становится частью экспозиции – она очерчивает информационное пространство, необходимое для работы с тем культурным пластом, который исследует конкретный музей. Сельская библиотека прекрасно впишется в пространство музея, где в экспозиции будет представлено много документов и старых фотографий.
Точка сбора
Когда узнаешь все это, уже не удивляет, почему каждый участник проекта уточняет, что в названии музея «народный»– не звание, определенное приказом «сверху», как у артистов или художников, а сама суть проекта. Его в самом деле создают все вместе – к сбору материала подключились не только жители Сепа всех возрастов от школьников до пенсионеров, но и люди из других поселений района. Информацию о том, что в Сепе собирают артефакты жизни исчезнувших деревень и готовы выслушивать истории бывших жителей этих деревень часами, передают из уст в уста. То и дело в Сеп безо всякого предупреждения приезжают незнакомцы со словами «Это вы тут экспонаты для музея собираете? Наши родители в этих деревнях жили, и у нас кое-что сохранилось – возьмите, если нужно». Записанные на диктофоны и видеокамеры интервью с жителями исчезнувших деревень теперь интересуют жителей Сепа больше, чем любые ток-шоу: в них звучат такие истории, пережитые на их родной земле, что у слушателей раз за разом перехватывает горло и набухают слезами глаза. Начатый как попытка сохранить, память об исчезнувших деревнях (раз уж их больше нет, пусть хоть образ их останется), сбор информации привел к поразительным результатам: жители Сепа и других окрестных живых деревень острее осознали собственную особость и одновременную уязвимость и силу перед лицом времени. Поняли, что если придавать значение каждой повседневной мелочи, рассказывать истории своей жизни, то они не исчезнут вместе с людьми, сохранятся в памяти кого-то другого, продлятся.
Человеческая история старых деревень
В музее не будет экспонатов, которые можно было бы назвать исключительными в контексте российской культуры. Угольные утюги, старые сундуки, платья из домотканой холстины, дуги и колокольцы – таких предметов много в каждом краеведческом музее. И все же эти предметы овеществляют, делают осязаемым тот предметный мир, который и был плотью исчезнувших деревень. Глядя на них, легче в деталях представить уникальные (и вот тут, действительно, каждая имеет неизмеримую ценность, поскольку существует в единственном экземпляре) личные истории, рассказанные жителями этих деревень.
В 1930-х юная девушка купила отрез фланели и сшила себе юбку. В этой юбке она сфотографировалась в 1947 году, уже пережив коллективизацию, войну и голод. Вот и сама эта фотография - здесь она вместе со своими родными, дожившими до тех дней. Юбку и фото она, почти столетняя бабушка, в этом году принесла в музей.
Или вот деревянное блюдо для просеянной муки – гладкое, чуть вогнутое. Его принесла семья Елькиных, вышедшая из исчезнувшей деревни Митраки, и рассказали драматичную и прекрасную послевоенную историю. Чтобы дети не крали просеянную муку (а выросшие без лакомств, они могли засунуть в рот горсть сырой муки, и она казалась слаще сахара), мать семейства рисовала на муке замысловатый узор. Если узор оказывался нарушен, детей ждало наказание. Выручала уникальная память одного из сыновей, которой он отличался с детства. Он съедал несколько щепоток муки, разравнивал оставшуюся по блюду и по памяти рисовал точно такой же узор. Этот дар получили и его дети – дом Елькиных полон картин. Юминов говорит:
– Когда вы узнаете эту историю, утилитарный бытовой предмет обретает колоссальную человеческую ценность. И, конечно, важно успеть собрать эти истории. Бабушка со своей фланелевой юбкой – какая удача, что она дожила до времени, когда начали собирать музейную экспозицию. А мужчина, рисовавший в детстве узоры на муке, уже не может рассказать другие истории о своей жизни – он потерял речь после инсульта вскоре после того, как принес в музей то блюдо. И эти истории, собранные в Музее исчезнувших деревень, становятся принципиальным отличием сепского музея от всех многочисленных деревенских краеведческих музеев, где предметы быта обезличены, не открывают конкретных человеческих историй, из которых и складывается наша общая история.
До открытия остается полтора месяца, а в администрации Игринского района и в сепском Доме культуры уже готов план развития музея и способы привлечения посетителей. Глава МО «Игринский район» Татьяна Юрьевна Чуракова говорит:
– Благодаря музею произойдет развитие территории и появятся новые рабочие места: если раньше у нас была только ставка библиотекаря, то с тем потоком посетителей, который мы обеспечим музею, понадобятся постоянные музейные сотрудники – и мы введем эти ставки. Музей ни в коем случае не будет работать «для галочки» - он будет живым, интерактивным, меняющимся. Обязательно создадим вокруг музея дополнительные точки притяжения: разработаем и проведем событийные мероприятия, которые станут поводом приехать в музей в конкретный день. Экспозицию будем менять как минимум раз в год – благодаря неиссякаемому потоку вещей и рассказов - это реальный план. И, конечно, мы рассчитываем на то, что посетителями музея будут не только жители района: мы уже провели переговоры с туристическими операторами как в республике, так и за ее пределами, и Музей исчезнувших деревень сразу после своего открытия будет включен в популярные туристические маршруты по Сибирскому тракту и на родину Лопшо Педуня. Кроме того, будем организовывать событийные мероприятия, стимулирующие не откладывать посещение музея до лучшего случая, а приехать в него в определенные дни. А лучшим результатом создания музея было бы возрождение самих деревень – после всего произошедшего нас бы это совсем не удивило.
В июле Сеп с рабочим визитом посетил врио Главы Удмуртии Александр Бречалов. После осмотра строящегося музея и уже собранной коллекции экспонатов он заявил, что готов поддерживать настолько необычные и значимые для района и республики инициативы.
На фото: Музей поделит с библиотекой здание в центре села, вблизи от Дома культуры. Со временем их и близлежащие объекты планируется объединить в «культурный квартал» (Фото автора).
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