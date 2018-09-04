1 сентября 2018 года специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 по август 2018 года Михаил Бабич принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний и открытию нового Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах.
Для 400 кадет и их преподавателей – это был особенный день. Новый комплекс зданий образовательного учреждения включает спальные и учебный корпуса, спортивные и актовый залы, кабинеты дополнительного образования, а также благоустроенная прилегающая территория и новый «Кадетский сквер».
В 2017 году Чувашский кадетский корпус включен в проект «КаДетство» (реализуется в округе с 2013 года), инициатором которого в должности полпреда Президента РФ в ПФО являлся Михаил Бабич. Аппарат полномочного представителя совместно с руководством Чувашии, Министерством обороны России и партнерами (Группа Компаний «Ренова» – генеральный партнер проекта) поставили перед собой цель создать все необходимые условия для получения кадетами конкурентоспособного образования. За один год, практически с нуля, построен комплекс зданий образовательного учреждения.
Михаилу Бабичу рассказали о качественно новых условиях, в которых отныне будут жить кадеты. В новом спальном корпусе на 250 мест, предусмотрено размещение в просторных жилых комнатах, оборудованных душевыми кабинами и санузлами. Особое внимание было уделено дизайну помещений – современный интерьер призван сделать так, чтобы общежитие не напоминало подросткам казарму. Также на каждом этаже оборудовали классы самоподготовки, комнаты отдыха, психологической разгрузки и помещения для занятий спортом. Гостям показали новый учебный корпус, спортивные и актовый залы.
На встрече с журналистами Михаил Бабич поделился впечатлениями от увиденного и подвел итоги реализации окружного проекта «КаДетство», инициатором которого он являлся на посту полномочного представителя Президента РФ в ПФО: «Проект «КаДетство» в ПФО – это шесть кадетских корпусов, а также Президентский кадетский корпус в Оренбурге и два Суворовских военных училища: одно будет реконструировано в Ульяновске и, по сути, заново отстроено, а в Перми уже принимает третий набор, третью параллель воспитанников… Когда государство и наш попечитель вкладывают такие средства, мы рассчитываем на то, что кадетский образовательный компонент позволит нам воспитывать будущих защитников Отечества, провести такую профориентацию на этапе образовательного процесса, чтобы ребята, заканчивая кадетский корпус, уже имели понимание и устойчивое желание в выборе будущей профессии, связанной с защитой нашей Родины. Сегодня у нас количество поступающих в высшие военные учебные заведения силовых структур из 100% выпускников уже выходит за 70%. То есть никто никого искусственно не подталкивает. Но пройдя подготовку в наших кадетских корпусах, у ребят не остается сомнений в выборе профессии».
В свою очередь, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Дронов отметил, что шефство ВКС над кадетскими корпусами является беспрецедентным шагом.
Профиль обучения в Чувашском кадетском корпусе ПФО – подготовка специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение принимаются школьники, начиная с 5 класса. В этом году в Чувашском кадетском корпусе приступят к занятиям 400 кадет, приехавших на учебу со всей страны.
Справочно:
Чувашский кадетский корпус ПФО создан на базе общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.В.Кочетова». В 2017 году Чувашский кадетский корпус включен в проект «КаДетство», реализация которого на территории округа осуществляется с 2013 года.
В результате совместной деятельности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Министерства обороны Российской Федерации, руководства Чувашской Республики и группы компаний «Ренова» в учреждении создана современная инфраструктура и материально-техническая база. Построены новые учебные и спортивные объекты для интеллектуального, нравственного, эстетического и духовного формирования личности кадет, а также получения воспитанниками конкурентоспособного образования.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.