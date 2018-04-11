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В ПФО готовятся к проведению третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

4 апреля
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3 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Сухова состоялось очередное совещание российской части Совместной рабочей группы регионов округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

5tv5m64bjb6g0ohopya5ewrtysr2a6ay В ПФО готовятся к проведению третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»

Открывая заседание, Алексей Сухов напомнил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации и Председателем КНР, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

В ходе совещания в режиме видеоконференции с регионами ПФО обсуждалась подготовка к третьему заседанию Совета по сотрудничеству регионов в формате «Волга-Янцзы», который пройдет в столице Чувашской Республики.

На совещании был заслушан доклад заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимира Аврелькина о подготовке региона к заседанию Совета.

Кроме того, члены Совместной группы и представители регионов округа доложили о степени готовности к подписанию на заседании Совета рамочных соглашений и иных документов двустороннего взаимодействия, а также рассказали о ходе реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в формате «Волга – Янцзы»

На сегодняшний день на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Из них 11 – в 2017 году.

Инвестиционное сотрудничество состоит из 19 приоритетных проектов по семи направлениям: сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой недвижимости, автомобильная промышленность, промышленное производство, информационные технологии, логистика.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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