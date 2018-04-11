Открывая заседание, Алексей Сухов напомнил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом Российской Федерации и Председателем КНР, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.
В ходе совещания в режиме видеоконференции с регионами ПФО обсуждалась подготовка к третьему заседанию Совета по сотрудничеству регионов в формате «Волга-Янцзы», который пройдет в столице Чувашской Республики.
На совещании был заслушан доклад заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимира Аврелькина о подготовке региона к заседанию Совета.
Кроме того, члены Совместной группы и представители регионов округа доложили о степени готовности к подписанию на заседании Совета рамочных соглашений и иных документов двустороннего взаимодействия, а также рассказали о ходе реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в формате «Волга – Янцзы»
На сегодняшний день на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Из них 11 – в 2017 году.
Инвестиционное сотрудничество состоит из 19 приоритетных проектов по семи направлениям: сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой недвижимости, автомобильная промышленность, промышленное производство, информационные технологии, логистика.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.