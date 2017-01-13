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В первый день нового года в Удмуртии родилось восемь малышей

11 января
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714df54d83b7199d5949bfa21bb7f53d В первый день нового года в Удмуртии родилось восемь малышей

В новогодние праздники в Удмуртии родилось 243 малыша. Больше родилось девочек – 124, мальчиков – 119, сообщает пресс-служба Минздрава УР. В одной семье появилась двойня.

В первый день нового года своим рождением медиков и родителей обрадовали 8 малышей. Счастливыми родителями 1 января стали семьи, проживающие в Ижевске, Сарапуле, Можге, Балезино, Малой Пурге, Воткинске, Глазове и Алнашах.

Фото: mirpmr.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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