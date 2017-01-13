В новогодние праздники в Удмуртии родилось 243 малыша. Больше родилось девочек – 124, мальчиков – 119, сообщает пресс-служба Минздрава УР. В одной семье появилась двойня.
В первый день нового года своим рождением медиков и родителей обрадовали 8 малышей. Счастливыми родителями 1 января стали семьи, проживающие в Ижевске, Сарапуле, Можге, Балезино, Малой Пурге, Воткинске, Глазове и Алнашах.
Фото: mirpmr.ru
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