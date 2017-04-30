1 мая в связи с проведением публичных мероприятий в форме демонстраций и митингов на автомобильных дорогах города Ижевска вводится временное ограничение движения транспортных средств с 9 до 19 часов, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Будет перекрыто движение автотранспорта:
-по улице Коммунаров (от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына);
-по улице Советская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);
-по улице Красногеройская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);
-по улице Красноармейская (на участке от улицы Ленина до улицы Красногеройская);
-по улице Бородина (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);
-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская);
-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);
-по улице Лихвинцева (на участке от ул. 50 лет Октября до улицы Пушкинская);
-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);
-по переулку Широкий (на участке от улицыц Коммунаров до улицы К.Маркса).
На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие, а также заранее выбирать маршруты объезда.
Фото:1ul.ru
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