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В Первомай в Ижевске ограничат движения автотранспорта

30 апреля
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8272a40ed0c2b743fb18f5ed4322ba21 xl 1 В Первомай в Ижевске ограничат движения автотранспорта

1 мая в связи с проведением публичных мероприятий в форме демонстраций и митингов на автомобильных дорогах города Ижевска вводится временное ограничение движения транспортных средств с 9 до 19 часов, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Будет перекрыто движение автотранспорта:

-по улице Коммунаров (от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына);

-по улице Советская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);

-по улице Красногеройская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров);

-по улице Красноармейская (на участке от улицы Ленина до улицы Красногеройская);

-по улице Бородина (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);

-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская);

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);

-по улице Лихвинцева (на участке от ул. 50 лет Октября до улицы Пушкинская);

-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);

-по переулку Широкий (на участке от улицыц Коммунаров до улицы К.Маркса).

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие, а также заранее выбирать маршруты объезда.

Фото:1ul.ru

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