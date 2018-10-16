Как сообщает пресс-служба главы республики, 15 октября 2000 года Александр Волков на общенародных выборах был избран руководителем региона. Свой пост он занимал до февраля 2014 года.
– Удмуртия подарила стране и республике много верных сынов, которые сыграли значимую роль в истории. Если говорить об Александре Александровиче, ему досталось, пожалуй, самое сложное время в современной России, когда рушились ценности, рушилась не только система государственного управления, а вообще жизнь людей. Уверен, что в большей степени благодаря ему Удмуртия устояла. Я сейчас много езжу по республике, вижу, что село живёт, село развивается, а той инфраструктуре, которая создана на земле, могут позавидовать многие регионы, – отметил Александр Бречалов на церемонии открытия памятника.
В память об Александре Волкове развернулась экспозиция «Под личную ответственность» в стенах национального музея им. Кузебая Герда. Выставка оформлена не в традиционном формате – история идёт от первого лица. Особенность замысла – передача новейшей истории республики через автобиографические воспоминания первого президента Удмуртии.
На стендах среди экспонатов можно увидеть личные вещи и документы Александра Волкова: удостоверение президента, блокноты, футбольную форму и многое другое. Кроме этого, выставку дополнили воспоминания его современников.
Экспозицию «Под личную ответственность», также посвященную Дню государственности Удмуртии, можно посетить до 2 декабря.
Фото: udmurt.ru
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