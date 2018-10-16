Главная » Общество » В память о первом президенте Удмуртии: памятник и выставка

В память о первом президенте Удмуртии: памятник и выставка

16 октября
0

В Ижевске на Хохряковском кладбище 15 октября открыли памятник первому президенту Удмуртии Александру Волкову. В этот же день в Национальном музее им. Кузебая Герда развернулась выставка «Под личную ответственность», посвящённая его памяти.

899680a3caa695f6125072409af388cb В память о первом президенте Удмуртии: памятник и выставка

Как сообщает пресс-служба главы республики, 15 октября 2000 года Александр Волков на общенародных выборах был избран руководителем региона. Свой пост он занимал до февраля 2014 года.

– Удмуртия подарила стране и республике много верных сынов, которые сыграли значимую роль в истории. Если говорить об Александре Александровиче, ему досталось, пожалуй, самое сложное время в современной России, когда рушились ценности, рушилась не только система государственного управления, а вообще жизнь людей. Уверен, что в большей степени благодаря ему Удмуртия устояла. Я сейчас много езжу по республике, вижу, что село живёт, село развивается, а той инфраструктуре, которая создана на земле, могут позавидовать многие регионы, – отметил Александр Бречалов на церемонии открытия памятника.

В память об Александре Волкове развернулась экспозиция «Под личную ответственность» в стенах национального музея им. Кузебая Герда. Выставка оформлена не в традиционном формате – история идёт от первого лица. Особенность замысла – передача новейшей истории республики через автобиографические воспоминания первого президента Удмуртии.

На стендах среди экспонатов можно увидеть личные вещи и документы Александра Волкова: удостоверение президента, блокноты, футбольную форму и многое другое. Кроме этого, выставку дополнили воспоминания его современников.

Экспозицию «Под личную ответственность», также посвященную Дню государственности Удмуртии, можно посетить до 2 декабря.

Фото: udmurt.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Мужчины Удмуртии чаще водят дам в кино, а не в театр
16 октября
**Жители Большого Урала стали чаще оплачивать развлечения по безналу. Сегодня каждая пятнадцатая поку...
Олег Гарин: Удмуртия включилась в партийный мониторинг прозрачности информации о закупках по благоустройству дворов и общественных пространств.
16 октября
**Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках регионов по благоустройст...
«Народная ярмарка» и выставка-ярмарка «Сделано в Удмуртии» откроются в Ижевске
12 октября
**С 1 по 5 ноября 2018 года в рамках празднования Дня народного единства в Ижевске состоятся III Всер...
Глава Удмуртии находится с рабочим визитом в Алнашском районе
12 октября
Сегодня, 12 октября, Глава Удмуртии Александр Бречалов работает в Алнашском районе....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо