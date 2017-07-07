В Ижевске появилась еще одна новая благоустроенная зона отдыха. Бульвар, названный в честь бывшего директора Ижевского электромеханического завода «Купол», открыли в районе улицы 50 лет Пионерии, рядом с лицеем № 29.
Как подчеркнул на торжественной церемонии открытия бульвара генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов, эта зона отдыха появилась в городе 50 лет назад благодаря инициативе Почетного гражданина Ижевска Александра Воскресенского.
– Александр Васильевич придавал огромное значение не только развитию производства, но и старался максимально обустроить быт работников. Мы не могли оставить в запущенном состоянии бульвар, который носит его имя, и приняли решение дать ему вторую жизнь. Мы не сомневаемся, что новый облик бульвара будет достойным и станет любимым местом отдыха для горожан, - сказал Фанил Зиятдинов.
Обустройством бульвара занимались дорожные службы города совместно с ИЭМЗ «Купол». Новые скамейки, ограждения, урны, уличное освещение установили к Дню города. Также провели озеленительные работы, возле экономико-математического лицея № 29 обустроили тротуар, провели ремонт проезжей части и тротуаров на улице Песочной.
– На протяжении последних двух лет Ижевск реализует программу городских парков и скверов. Бульвар Воскресенского - это один из первых пилотных проектов, когда городская администрация совместно с предприятием на условиях софинансирования обустроили эту территорию, создали великолепное место отдыха, где есть и детские площадки, тренажеры, проведено озеленение, асфальтирование, работы будут продолжены, - сказал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.
Напомним, в столице уже обустроили два сквера на ул. Ленина и ул. Татьяны Барамзиной. В сквере на ул. Петрова работы еще продолжаются.
Фото: izh.ru.
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