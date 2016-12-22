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В отдаленные районы Удмуртии пришла мобильная связь

19 декабря
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11 В отдаленные районы Удмуртии пришла мобильная связь

Жители семнадцати сел и деревень Удмуртской Республики могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. В 2016 году компания «МегаФон» расширила территорию покрытия сети 4G в регионе, уделив внимание не только столице, но и небольшим населенным пунктам.

Теперь более 700 тысяч человек, проживающих на территории Удмуртии, могут пользоваться интернетом четвертого поколения. Качественная связь и быстрая скорость передачи данных в этом году стали доступны жителям Якшур-Бодьи, Чура, Березовки, Люка, Кияка, Светлого, Совхозного, Подшивалово и других населенных пунктов. 4G-интернет разгоняется до 50 Мбит/с и может стать альтернативой проводному доступу.

В текущем году оператор также увеличил количество базовых станций и начал предоставлять услуги связи в населенных пунктах, где до этого отсутствовал даже таксофон. Так, жители деревень Сидоры, Петроконово, Саватята и других, где живет не более 30 человек, теперь могут общаться с родными, близкими и звонить в экстренные службы из любого места.

«В этом году мы улучшили связь и интернет во всех городах, значительно расширили сеть 4G в регионе, оснастив дополнительным оборудованием базовые станции в Завьяловском, Малопургинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском районах. Наши абоненты могут быть уверены, что они всегда будут на связи и, находясь даже в самых отдаленных местах, могут заходить во всемирную паутину со своего смартфона», – рассказывает директор по инфраструктуре Ижевского отделения компании «МегаФон» Алексей Жарский.

Отметим, что для безопасного и скоростного серфинга в интернете специалисты МегаФона рекомендуют пользователям смартфонов устанавливать антивирусы, обновлять программное обеспечение и периодически перезагружать девайс.

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