Переговоры о заключении концессионного соглашения на тепловые сети между администрацией Ижевска и ООО «Удмуртские коммунальные системы» ведутся уже больше восьми месяцев. И вот, кажется, появился «свет в конце туннеля» – тарифы на следующий год приняты, рабочая группа, состоящая из депутатов Городской думы, специалистов администрации Ижевска, представителей общественности и сотрудников ООО «УКС» и ПАО «Т Плюс», вносят в проект соглашения последние правки и проводят окончательные согласования.
Если договор будет подписан, то город получит инвестора, готового вложить в реконструкцию городских теплосетей в ближайшие 16 лет более 10 млрд. рублей. А на выходе из концессии – качественное улучшение параметров сетей.
Смущает, правда, тот факт, что при этом прирост платы за коммуналку для ижевчан в следующем году будет в три раза выше, чем в среднем по стране, то есть получается, что за модернизацию сетей придется заплатить населению. Подлила масла в огонь информация, появившаяся в одном интернет-издании, которая прямо или косвенно обвиняет УКС в завышении тарифов и манипуляциях при проведении расчетов стоимости замены теплосетей. Чтобы прояснить эту ситуацию, корреспондент «УП» обратился к директору ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярославу БАЛОБАНОВУ.
– Ярослав Викторович, информация о том, что в случае подписания концессионного соглашения с УКСом коммунальные счета ижевчан с 1 июля 2017 года вырастут сразу на 11,23 процента, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ведь изначально нас уверяли, что рост тарифов на тепло будет на 2,2 процента выше индекса, установленного Минэкономразвития РФ. Откуда такое серьезное повышение?
– Дело в том, что в данном решении заложена не только окупаемость концессионного соглашения по тепловым сетям, там еще «сидит» тариф водоканала. Поэтому говорить о том, что коммунальная платежка увеличивается только за счет концессии, по меньшей мере, некорректно.
Давайте разбираться вместе. Начнем с того, что тарифы на коммунальные услуги растут каждый год, как правило, на уровень инфляции. Например, в следующем году в среднем по стране рост составит около 4 процентов.
Теперь поговорим непосредственно о концессии и о росте платежей. Как вы правильно отметили, в рамках будущей концессии рост тарифа за отопление для населения в 2017 году составит 6,55 процента, в том числе: 4 процента – это индекс, установленный Минэкономразвития РФ, 2,2 процента – инвестиционная составляющая, 0,35 процента – изменение тарифа на водоснабжение и водоотведение. В 2018-2020 годах тариф на отопление составит 6,2 процента (4 процента – индекс МЭР и 2,2 процента – инвестиции). А с 2021 года тариф на тепло будет повышаться в пределах индекса, установленного МЭР.
Так вот, согласно расчетам администрации города, при повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение на 30 процентов, а также тарифа на электроэнергию на 4,1 процента рост платы по пакету коммунальных услуг составит около 10-11 процентов. А если присовокупить к ним увеличение тарифа на тепловую энергию на 6,6 процента, то рост составит около 11-12 процентов. Как вы видите, разница совсем небольшая.
Еще очень важный момент, который забывается или упускается умышленно: 30 процентов роста тарифа по водоканалу без концессии невозможен. Если концессии как повода для превышения установленного индекса МЭР не было бы, то не было бы и повода настолько повышать тариф по водоканалу. Только концессионное соглашение может являться легитимным основанием для превышения предельных установленных величин МЭР при формировании тарифа на коммунальные услуги. Без водоканала тариф на тепловую энергию повысился бы только на 6,2 процента. С водоканалом и его 30 процентами роста – на 6,5-6,6 процента.
– Насколько может «потяжелеть» платежка в следующем году для населения в денежном выражении? И какая часть от этой прибавки – по причине УКСа и концессии?
– По расчетам Минэнерго УР и данным администрации Ижевска, в натуральном выражении платежи населения за коммунальные услуги в следующем году вырастут максимум на 490 рублей. При этом наибольшее повышение платежей коснется лишь 192 квартир, где проживают 960 граждан. Это 1-комнатная квартира 30-35 кв. метров, где проживают 5 человек, не оборудованная приборами учета (и потому расчет потребления тепла и воды идет по нормативу), в многоквартирном доме с электроснабжением (не газифицированная), централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. В этих 490 рублях с увеличением тарифа на тепловую энергию на 6,6 процента связано 230 рублей. Для основной массы ижевчан рост составит от 7,6 до 9 процентов, и прирост платы в связи с концессией будет заметно меньше – от 20 до 60 рублей.
– Одно из интернет-изданий обвинило вашу компанию в том, что закладываемые в концессионное соглашение по теплосетям инвестиции завышены примерно на 40 процентов, а городские власти смотрят на это сквозь пальцы. В качестве примера журналист проанализировал смету расходов подрядной организации ООО «АКВАТЭМ», которая по заказу УКС в 2016 году выполняла работы по замене теплосетей от ЦТП «47-й квартал» на ул. Удмуртской. Как вы можете прокомментировать эту публикацию?
– Смета официальная, она прошла множество экспертиз и проверок. Мы ее не оспариваем. Но журналист не учел тот факт, что она отражает лишь часть от общего объема затрат по проекту перекладки сетей на данном конкретном объекте. Потому все расчеты, сделанные на основе этого документа, изначально некорректны.
Если издание берется анализировать реальную смету расходов, как минимум нужно уметь правильно читать такой документ или обратиться за комментариями к профессионалам. Даже если высказывания журналиста носят гипотетический характер, к ним все равно нужно подходить аккуратно, имея на руках экспертное заключение.
Любой эксперт, специализирующийся в вопросах проектно-сметной документации по перекладке сетей, уточнит, что формирование цен на данные услуги зависит от очень многих факторов. Это протяженность, вид и диаметр труб, повороты трассы, наличие тепловых камер на объекте, способ прокладки – наземный или подземный, глубина раскопа и его ширина (ведь если, к примеру, под замену попадает только сеть ГВС или отопления – это канал на ширину одного лотка перекрытия, а если попадают обе трубы, то это уже ширина канала в два лотка перекрытия) и многое другое.
Есть еще один немаловажный нюанс. При формировании цен в смете к конкретным материалам и услугам применяются индексы инфляции. Размеры этих индексов постоянно меняются. При расчетах стоимости проектов это тоже необходимо учитывать.
Огромное значение имеет и такой момент: нужно знать алгоритм работы компании, расходы которой вы подвергаете аудиту. Пример ООО «Удмуртские коммунальные системы» в этом смысле очень показателен. В компании централизована функция закупки продукции, в том числе трубной. Это позволяет существенно экономить затраты за счет оптовых цен на материалы, при этом образовавшаяся экономия успешно направляется на расходы по строительно-монтажным работам, которые превысили плановые величины. Поэтому зачастую сметы на перекладку сетей подрядными организациями не содержат затраты на трубную продукцию. По трубам существует отдельная смета. Как это было и в случае с объектом на ул. Удмуртской, где работала компания «АКВАТЭМ». Большая часть трубы здесь была предоставлена заказчиком – ООО «Удмуртские коммунальные системы».
Если соединить две сметы, то мы получим реальную цену за единицу продукции – то есть за 1 км сетей. И она будет в полтора-два раза выше, нежели в расчетах журналистов. Этот факт перечеркивает всю «аналитику» издания про стоимость замены одного километра сетей в Ижевске. И как следствие – рушит всю теорию о том, что закладываемые в концессионное соглашение по теплосетям инвестиции завышены.
Не выдерживают никакой критики также и обвинения в том, что Удмуртские коммунальные системы умышленно завышают расходы на земляные работы при перекладке труб. Более того, компания всегда стремится экономить на земляных работах.
В реальности рыночные цены строительно-монтажные работы и материально-технические ресурсы при реконструкции сетей зачастую оказываются выше, чем фактический расчет с подрядчиками. Это вам подтвердят в любой из наших подрядных организаций. Например, в том же ООО «АКВАТЭМ» или в группе компаний ЖРП-8, которую возглавляет депутат Городской думы Ижевска Фарит Губаев.
А чтобы закрыть тему «завышенных расходов», хочу обратить внимание общественности на тот факт, что сметная стоимость любых объектов определяется и формируется в соответствии с нормативной базой ценообразования и действующим законодательством РФ. Вся проектно-сметная документация по объектам перекладки сетей проверяется «буквально под микроскопом» Департаментом внутреннего контроля холдинга «Т Плюс», а также сторонними независимыми экспертами. В том числе по заказу администрации города и Минэнерго УР.
– Расскажите о процедуре проверки смет подробнее.
– Начнем с того, что Департамент внутреннего контроля «Т Плюс» проверяет проектно- сметную документацию несколько раз – на стадии ее утверждения и корректировки, а затем по факту закрытия работ. Столь тщательный внутренний контроль нужен для того, чтобы мы не заплатили лишнего подрядчикам. Что касается внешних контролеров, в обязательном порядке по всей, в том числе сметной документации, городская администрация проводит экспертизу через независимую компанию – Удмуртский региональный центр ценообразования. По этой проверке замечаний практически не бывает, так как специалисты «Т Плюс» знают свое дело.
Еще один этап проверки – со стороны регулятора в лице Минэнерго и ЖКХ Удмуртской Республики, которые проводят экспертизу нашей документации на предмет подтверждения объема вложений в рамках тарифных решений. Кроме того, нас проверяет и налоговая инспекция. Также вся информация по проектам находится в открытом доступе на федеральном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, куда выгружаются данные для проведения конкурсной закупочной процедуры по всем объектам техперевооружения и реконструкции сетей. Этот алгоритм будет работать и при входе в концессию. Поэтому если наша уважаемая общественность, СМИ и депутаты найдут в этих сметах то, что позволит сэкономить еще больше, мы будет признательны за такую инициативу.
Фото: пресс-служба ООО "УКС"
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.