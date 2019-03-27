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В округе определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

26 марта
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Самые умные студенты живут в Мордовии.

Undefined (4) В округе определены победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов

23 марта 2019 года в Государственном русском драматическом театре Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров IV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Мероприятие проводится в четвертый раз при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение двух дней 210 студентов из 14 регионов Приволжья состязались в пяти видах программы: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника».

Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска. По словам студентов, особые впечатления о городе сложились после посещения стадиона «Мордовия Арена», на котором летом 2018 года проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия, которой был вручен Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Самарской области, замкнула тройку лидеров команда Оренбургской области.

Команда из Удмуртии вошла в 10-ку лучших и заняла 9-ое место.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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