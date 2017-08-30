Школу в деревне Большое Волково Вавожского района еще в 2014 году признали аварийной, однако комиссия по приемке школ к новому учебному году дала разрешение на обучение детей в ветхом здании. Встревоженные родители обратились к активистам Народного фронта и рассказали, что в любой момент школа может рухнуть.
Общественники побывали в большеволковской школе и убедились, что учиться здесь опасно. Стены в трещинах, отмостка и кирпичная кладка разрушены. По мнению эксперта ОНФ Валерия Алехина, монолитный фундамент, уже дважды превысивший срок службы, может попросту не выдержать нагрузки двухэтажного здания. Внутри здания активисты Народного фронта также зафиксировали множество нарушений. Из-за отсутствия вентиляции многие помещения, особенно столовая, поражены плесенью, высокая влажность. Зимой, по словам директора школы, очень холодно, температура в классах не превышает 13 градусов, поэтому дети занимаются в верхней одежде.
Родителей школьников поддерживают глава сельского поселения, руководство школы и председатель одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Они не первый год поднимают вопрос о строительстве новой школы. В 2014 году сельхозпредприятие за свой счет провело экспертизу здания, тогда его признали аварийным. Более того, предприятие заказало проект новой школы и уже оплатило половину его стоимости, оно готово бесплатно разобрать старое здание.
— Развитие деревни и сельхозпредприятия напрямую зависит от новой школы. Строительство школы в деревне Большое Волково необходимо включить в республиканскую программу, - говорит член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Григорий Стрелков.
Для продвижения вопроса региональное отделение ОНФ направит обращение в правительство Удмуртии, региональные Министерство образования и науки и Министерство строительства и архитектуры, администрацию Вавожского района, Роспотребнадзор.
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Татьяна Каракулина, сопредседатель регионального штаба ОНФ: – Мы будем добиваться строительства новой современной школы в Большом Волкове. Родители и дети заслужили ее по праву. В таких условиях, какие сейчас в здании, учиться невозможно. На сегодня нам четко понятно: аварийное здание школы в деревне Большое Волково опасно, поэтому откладывать решение проблемы недопустимо.
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