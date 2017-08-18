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В очередной раз крупнейшим налогоплательщиком России стала «Роснефть»

17 августа
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В прошлом году отечественный нефтяной гигант пополнил бюджет на 1, 36 трлн рублей

Rosneft ne budet torgovat В очередной раз крупнейшим налогоплательщиком России стала «Роснефть»

50 крупнейших налогоплательщиков России заплатили в 2016 году 47% федерального бюджета России. Таковы данные исследования, проведённого РБК. Лидером списка стало ПАО «НК «Роснефть» — в прошлом году отечественный нефтяной гигант пополнил бюджет на 1, 36 трлн рублей.

«Роснефть», крупнейшая нефтегазовая компания в стране, возглавляет список крупнейших налогоплательщиков России уже четвёртый раз. В 2013 года компания впервые обошла в этом рейтинге «Газпром» с суммой 1, 1 трлн. рублей против 950 млрд у отечественной газовой монополии.

«Да, «Роснефть» платит больше налогов, чем «Газпром», хотя цифра должна быть в целом сопоставимой. Первая причина этого в том, что налоговая нагрузка на нефть выше, чем налоговая нагрузка на газ. Так было всегда; сейчас они даже начинают потихоньку сближаться, так как в целом налоги на газ растут несколько быстрее, чем на нефть. Тем не менее, налоговая нагрузка на нефть все ещё выше» — говорит Андрей Полищук, аналитик по нефтегазовый отрасли из австрийского банка Raiffeisen.

Исследование в очередной раз подтвердило тот факт, что большая часть бюджета формируется за счёт нефтегазовых доходов. Нефтегазовые компании уверенно заняли семь позиций в первой десятке рейтинга РБК. «И это положение дел сохранится ещё на годы, а главными налогоплательщиками так и останутся «Роснефть» и «Газпром». Тем более, что «Роснефть» ведь планирует расширить своё присутствие на рынке, в том числе на газовом рынке, и рассчитывает на получение экспорта. А где экспорт – там и цена выше, и надо платить экспортную пошлину. Так что налоговые поступления в бюджет от «Роснефти» могут в будущем ещё вырасти», — считает эксперт.

Фото: 163gorod.ru

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