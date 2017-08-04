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В ноябре откроется многопрофильная клиника в Балезино

3 августа
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Кредит на строительство больницы выдал ВТБ24 в Удмуртии

Nik 4538 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В ноябре откроется многопрофильная клиника в Балезино

ВТБ24 в Удмуртии выдал кредит компании «Доктор плюс» в размере 15 млн рублей на строительство многопрофильной клиники в поселке Балезино. Соответствующее соглашение подписали управляющий ВТБ24 в Удмуртии Екатерина Шумкова и директор компании «Доктор плюс» Эльвира Пинчук, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В клинике будет осуществляться диагностика и амбулаторное лечение по основным направлениям медицины. В частности, обслуживать клинику на постоянной основе будут терапевт, педиатр, в ежедневном режиме будет функционировать лаборатория. Пациенты клиники будут обслуживаться, в том числе, по полисам обязательного медицинского страхования. Открытие клиники планируется в ноябре. Кредит рассчитан на пять лет.

«Для ВТБ24 кредитование объектов социальной направленности является одним из приоритетных направлений деятельности в Удмуртии, исходя из соглашения о сотрудничестве, подписанного президентом-председателем правления ВТБ24 Михаилом Задорновым и врио Главы республики Александром Бречаловым, — комментирует управляющий ВТБ24 в Удмуртии Екатерина Шумкова. — Мы уверены, что данная клиника повысит качество жизни жителей Балезино и, в частности, услуг здравоохранения в поселке».

Стоит отметить, что данный проект будет реализован в рамках программы «Инвестируй в Удмуртию».

«Доступ к медицинским услугам - один из самых важных запросов жителей Балезино, которые они адресовали рабочей группе Правительства Удмуртии, созданной по инициативе Александра Владимировича Бречалова. И сегодняшнее соглашение даст возможность более чем 8 000 жителей посёлка получать медицинские услуги в шаговой доступности. При этом модель государственно-частного партнёрства позволяет не тратить бюджетных средств и оставлять услуги бесплатными для граждан», - отметил советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин.

«Наша компания «Доктор плюс» владеет сетью многопрофильных клиник в Удмуртии, которая насчитывает 13 филиалов: 7 взрослых и 3 детские клиники, круглосуточный стационар, клинико-диагностическую лабораторию и стоматологию. Ежегодно услугами компании пользуются 260 тысяч жителей республики. Мы рады, что благодаря содействию ВТБ24 и Правительства Удмуртии, мы сможем оказывать медицинские услуги и жителям Балезино», - подчеркнула директор компании «Доктор плюс» Эльвира Пинчук.

ВТБ24 (генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623) является дочерним банком ОАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный капитал Банка составляет 103,9 млрд рублей.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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