В Уве 1 ноября торжественно отметили два события. У дома № 26 на улице Карла Маркса открылась обновленная детская площадка, а в самом центре Увы – сквер «Родниковый край», бульвар. И там, и тут с жителями встретились руководители Увинского района и поселка Ува Владимир Головин и Михаил Логинов, а также приехавший из Ижевска и.о. министра энергетики и ЖКХ Иван Маринин.
Двор и сквер благоустроили по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Общественная территория – сквер – преобразилась за счет федеральных, республиканских и районных бюджетных средств.
А в благоустройство двора вложили свои средства и сами жители – 5 процентов от стоимости работ.
У Дома детского творчества в Уве стоит деревянный колодец, на дереве – изобилие скворечников. Такие детали делают поселковую среду милее. А 1 ноября в Уве открыли сквер «Родниковый край», виды которого наверняка попадут в фотоальбомы и самих увинцев, и гостей района. Хоть Ува и не город, сквер в поселке получился уникальным – другого такого в Удмуртии нет.
Очарование увинской «капли»
От холода стыли руки, сильный ветер загибал зонты, и все же устроители праздника включили, пусть ненадолго, фонтан: работает!
Этот небольшой фонтан – сердце сквера, очаровательный образ переливающегося родника. Он ассоциируется с гербом Увинского района, в середине которого – маленькая капля. Поселок строился у реки, именно вода дала ему жизнь.
Ландшафтный дизайнер Любовь Яковицкая, работая над проектом сквера, взяла за основу тему природы. К роднику животные приходят на водопой. Вот и тут, у фонтана в виде капли, оказались цапли, лисицы, кабаны. Фигурки животных (скульптор Павел Медведев) такие трогательные, что хочется их погладить, согреть. Когда скульптуры привезли из города Чайковского, с завода «Лит», и стали устанавливать, к кабану подошла мама с ребенком. Малыш крутился вокруг животного, практически залез в клумбу, и устроители поняли, что кабана надо несколько переместить – поставить так, чтобы играть с ним детям было удобнее.
Почему сюда «пришла» лиса, а, скажем, не белка?
– В наших лесах водятся лисы. А белки? Вот подрастут в сквере деревья, и посадим под них белку, - нашел, что ответить, Владимир Головин, глава МО «Увинский район».
Не придется косить
Как можно меньше запретов! Уже в следующем году в сквере вырастет белый, очень мелкий клевер, по которому можно ходить. Как и на гербе, в сквере – «годовые кольца дерева», только сделанные из растений. Эти кольца будут благоухать с весны и до поздней осени. В огромном цветнике - травы, цветущие растения и злаки. В ландшафтной архитектуре проявятся современные тенденции: подобраны растения, которые не надо косить, усиленно пропалывать.
А деревья? Саженцы липы привезли, например, из московских питомников. Брали деревца высокие, по четыре с половиной метра. В лесу деревьев такого качества не найти.
При проектировании были и споры. Администрация не очень-то верила в то, что необходимо столько скамеек. Но летом здесь очень жарко! Большое пятно асфальта. Куда спрятаться от зноя? Любовь Рувимовна включила в свой проект… тень. Ее дадут деревья. В тени захочется присесть, отдохнуть – нужны скамейки, они прибавят скверу комфорта. Почему скамейки без спинок? Так если продолжить ассоциации с водой, то скамейки без спинок – это плоты. Сколькими историями, образами может обрасти это некогда пустое пространство!
Если освещение самого сквера обеспечат два высоких, до семи метров, светильника, то для бульвара предусмотрено много незаметных источников света. В природе – ничего вычурного, так и тут. Очень уютно будет. И безопасно!
– Раньше мы шли здесь и чувствовали, что за нами едут машины. Они не сигналили, но мы знали, что они «дышат нам в спину», - поделилась впечатлением Любовь Яковицкая. – А сейчас здесь можно гулять, не опасаясь, что откуда-то выскочит машина.
«Нулевой меридиан»
На торжестве, посвященном открытию сквера, Владимир Головин отметил:
– Включившись в проект «Формирование комфортной городской среды», мы решили благоустроить Уву поэтапно. Сквер «Родниковый край» - это первый этап проекта. Словно нулевой меридиан. Отсюда начнется благоустройство всего Увинского района.
Проект рассчитан на период до 2022 года. Участвовать в нем имеют право населенные пункты с числом жителей свыше тысячи человек. Каркалай и Нылга как раз удовлетворяют этому требованию. Проект предусматривает активное участие жителей. Администрация ждет предложений и непосредственного участия в благоустройстве.
Иван Маринин, и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, видя, как люди трогают фигурки животных и, может быть, загадывают желания, предположил, что в Уве появятся какие-то добрые традиции, связанные со сквером «Родниковый край». Кроме темы природы, в ландшафтной архитектуре сквера ощущается тема семьи.
Семейственность символизируют фигурки цапель. Эти птицы хранят верность друг другу всю жизнь. Кабаны означают плодовитость, а лисы – самые красивые. Наверное, сюда будут приходить и люди, решившие создать семью, и те, у кого родился ребенок. Первое сентября, начало учебного года, тоже можно отмечать здесь, в сквере «Родниковый край».
Ленточка на память
Начав со сквера и бульвара, в Уве благоустроят всю центральную часть поселка. Михаил Логинов, глава МО «Увинское», объявил «Родниковый край» и бульвар территорией, свободной от распития алкогольных напитков и курения. Здесь появится бесплатный wi-fi. Сидя на скамейке в сквере, люди смогут выйти в Интернет через ноутбук или мобильный телефон.
И вот самый торжественный момент. Представители трех поколений – первоклассник Павел Рябов, активист местной организации «Российского союза молодежи» Эльвира Луговая и почетный гражданин Увинского района Сергей Иконников перерезают красную ленточку. Люди устремляются в сквер. «Наташа, отрежь для меня кусочек ленточки», - просит свою спутницу Любовь Яковицкая. Она сохранит этот кусочек на память и о самом проекте, и о том, как слаженно трудились (16 сентября приступили к работам - и уже результат), насколько участливыми, заинтересованными, настоящими сподвижниками оказались здесь люди.
Впереди – продолжение работы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Предстоит благоустроить и праздничную площадь, и ярмарочную…
Поселков у реки в нашей стране много, но облик Увы уже становится неповторимым, авторским, приближенным к природе.
Мнение
Анна ПЕРЕВОЗЧИКОВА, жительница поселка Ува
– Мы не ожидали, но очень рады, что благоустроено именно это место, в центре Увы. Тут народу проходит много. Можно присесть, отдохнуть.
Здесь было два красивых дерева – их оставили. А еще посадили елочки, липы, многолетние цветы. Хорошо!
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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