Оформляем документы
Внесены изменения в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». С 1 января 2018 года заявитель может подать документы для оказания государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, независимо от места жительства или места пребывания. Перечень государственных услуг будет определён Правительством Российской Федерации.
Водителям
Внесены изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь размер административного штрафа за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения возрастёт до 2500 рублей.
Также запрещено оставлять детей младше 7 лет в транспорте в отсутствие совершеннолетнего лица. Перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) необходимо в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребёнка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием первых.
Запрещено перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Против коррупции
Закон о противодействии коррупции дополнен статьёй, которая предусматривает ведение с 1 января 2018 года реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Данный реестр будет размещён в Интернете на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы.
Находиться в данном списке нарушители будут пять лет.
Защита детей-сирот
Внесены изменения в законодательные акты, регулирующие передачу детей на усыновление (удочерение) и контроль за условиями их жизни. Они вступают в силу с 17 января 2018 года.
Установлены новые требования к оформлению заявления, подаваемого в орган опеки и попечительства, с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем. Заявление должно содержать сведения о персональных данных заявителя, документах, удостоверяющих личность, гражданах, зарегистрированных по месту жительства, о получаемых доходах.
Теперь в перечень документов, предоставляемых кандидатами в усыновители, не входит справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости. Проверкой указанных сведений будут заниматься органы опеки и попечительства. Решение о возможности граждан быть усыновителями принимается органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения сведений.
Внесены изменения в Федеральный закон «Об опеке и попечительстве». Теперь опекун (попечитель) каждый год должен отчитываться за хранение, использование имущества подопечного. Отчёт предоставляется в орган опеки и попечительства до 1 февраля. В нём должны указываться сведения о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счёт, также необходимо приложить копии документов, подтверждающих произведённые расходы: копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм. Сведения о расходах на питание, предметах первой необходимости не нужны.
За права работников
Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Так, появилась возможность сократить продолжительность ежедневной работы (смены) на определённое количество рабочих часов при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время на удобный для работника срок. Если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, ему может не предоставляться перерыв для отдыха и питания.
Уточнён и порядок оплаты труда в выходные и праздничные дни. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день (от 0 до 24 часов).
За честные выборы
В преддверии президентских выборов введена уголовная ответственность за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня. За выдачу уже заполненных бюллетеней для членов избиркомов наказание - штраф -может составить от 200 до 500 тысяч рублей, за получение таких бюллетеней гражданину грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Срок за «группы смерти»
Государственной Думой Федерального Собрания принят целый ряд федеральных законов, которые должны противодействовать деятельности, направленной на побуждение детей к суициду.
Так, за склонение к самоубийству несовершеннолетнего, беременной женщины виновному грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 лет (прежде - до 6 лет). А если погибших было несколько, лишать свободы будут на срок от 8 до 15 лет.
Также увеличены сроки лишения свободы за организацию так называемых «групп смерти» – до 5-10 лет (ранее - до 4 лет). За организацию «групп смерти» с использованием СМИ или Интернета будут лишать свободы на срок от 5 до 15 лет (прежде - до 6 лет).
Информация подготовлена совместно с Прокуратурой УР
Фото с сайта https://www.cheltv.ru
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