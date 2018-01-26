Задача по устранению законодательных барьеров диверсификации ОПК станет одним из приоритетов «Единой России» в весеннюю сессию Госдумы Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе по зако...

Михаил Бабич посетит с рабочей поездкой Пермский край и Удмуртскую Республику 26 января 2018 года состоятся рабочие поездки полномочного представителя Президента Российской Федера...

Турчак: Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг Секретарь Генсовета «Единой России» также отметил, что уже сегодня наблюдается рост эффективности раб...