И масло и жмых.
О пользе этой культуры для животноводства и не только говорилось давно. И вот в СХПК колхоз «Колос» появилось современное производство с чешским оборудованием, способное выпускать два вида продукции, — рапсовое масло и высокопитательный корм для скота — жмых. Благодаря высокой технологичности оборудования «Колос» переходит на использование рапсового жмыха только собственного производства. В час здесь планируется перерабатывать порядка 700 килограммов семян рапса. В строительство цеха было вложено 25 миллионов рублей. Уникальность чешской технологии Farmet заключается в двукратном прессовании с экструдированием, позволяющем не только увеличивать выход масла, но и получать жмых лучшего качества.
Как пояснил главный агроном хозяйства Андрей Родионов, рапсом хозяйство занимается уже 6—7 лет. Старое оборудование позволяло добиться выхода масла всего в 15 процентов, а 28 процентов масла оставалось в жмыхе. Стало быть, ни масла, ни качественного корма для животных не получалось. Пробные запуски цеха показали, что остаток масла в жмыхе может не превышать 10 процентов, да и качество получаемого продукта значительно улучшилось. Теперь масло будет более чистым. Есть ещё одно достоинство рапса. Как говорят специалисты, он очень хороший предшественник. Остающиеся на поле стебли используются как сидерат.
Всё сложилось.
— О строительстве нового цеха по переработке рапса мы задумались, когда появилась тема миллиона тонн молока в год, — поясняет руководитель хозяйства Владимир Красильников, — понятно, что для увеличения объёмов производства нужны корма, а значит, и жмых, и шрот. Опыт у нас маломальский был. Три года назад мы прибрели оборудование, но вскоре поняли, что это для нас уже пройденный этап.
Решение о строительстве было принято в конце октября прошлого года. Всё сложилось удачно. Быстро нашли поставщика оборудования, строителей, которые за два месяца поставили корпус. В результате вместо запланированного пуска объекта на конец весны, цех заработал уже к началу 2019—го.
— Потребность нашего поголовья в рапсовом жмыхе достаточно большая, — поясняет Владимир Анатольевич. — У нас почти 3,5 тысячи коров, а скоро, возможно, будет и 4 тысячи. Поэтому мы планируем здесь перерабатывать 3 тысячи тонн рапса в год. Но вырастить столько мы не в состоянии. У нас столько земли нет. Поэтому придётся рапс закупать. Если кто—то выращивает и желает продать — будете знать куда обращаться. По расчётам специалистов, себестоимость выращивания семян рапса и их переработки вернётся за счёт масла. Полученный жмых – это уже прибыль.
— А если ещё наши коровушки добавят молока — ещё больше прибыли, — рассуждает Красильников.
В планах — линия розлива.
В перспективе и линийяпо розливу масла. Сейчас уже есть на него спрос. Рапсовое масло покупают не только в Удмуртии, но и в других регионах. Оно используется как добавка в корма и как составляющая часть горючесмазочных материалов. Впрочем, по словам специалистов, по своему составу оно ближе к оливковому, чем к подсолнечному. В хозяйстве масло рапса успешно используется и в общепите.
— Это знаковый для республики проект. Наши хозяйства активно осваивают технологию возделывания рапса. Так, в прошлом году под эту прекрасную культуру было отведено 11 тысяч гектаров, большие площади сосредоточены именно в Вавожском районе – более 1,4 тысячи гектаров. В планах на 2019 год – увеличить общие площади до 13,5 тысячи. И при всём этом полноценного объекта по переработке семян рапса у нас ещё не было, — прокомментировала событие министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.
— Приезжая сюда приятно каждый раз видеть что—то новое, – поприветствовал хозяев директор по развитию ООО «Компак» из Завьяловского района Артур Курылёв и подарил Владимиру Красильникову сосуд с «золотыми семенами рапса». При этом Артур Васильевич пообещал, что в этом году откроет такой же цех у себя на предприятии.
— Я не думаю, что мы будем конкурентами, — сказал он.
Фото пресс—службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.