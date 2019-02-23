Вавожский мейнстрим, или для чего завод колхозу. **Мы как—то привыкли, что промышленные или торговые предприятия входят в сельское хозяйство, покупа...

Удмуртия готовится к севу **Вчера, 13 февраля, был дан старт новому полевому сезону. На Ставрополье и в Крыму началась посевная...

Два в одном. В Новой Бие новое производство. Вавожцы не перестают удивлять, поражать и радовать. Недавно в Новой Бие открылся первый в Удмуртии вы...