Ночь со вторника на среду окажется довольно морозной - температура воздуха опустится до -9…-14 °С, в юго-западных районах прогнозируется до -5…-7 °С. Виной тому - холодный антициклон, под влиянием которого Удмуртия окажется в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба республиканкого Гидрометцентра.
Днем в среду, 15 марта, температура воздуха вырастет до 0…-3 °С.
В последующие дни под влиянием антициклона ожидается погода преимущественно без осадков; температурный фон повысится: в ночное время прогнозируется -5…-10 °С, днем до +3 °С. На дорогах гололедица.
Фото: wallpapersok.com
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