По информации Удмуртского гидрометцентра, в ночь с 8 на 9 сентября местами по республике и в Ижевске ожидаются сильные дожди, сообщает информационно-аналитическое управление столичного муниципалитета.
Администрация Ижевска предупреждает ижевчан, что при интенсивных ливнях происходит скопление дождевых вод на отдельных участках улично-дорожной сети по причине условий рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию.
О фактах засорения, разрушений на системе ливневой канализации города горожанам необходимо сообщать на круглосуточную диспетчерскую службу МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» (телефон 78-72-78) для оперативного принятия мер.
Органы местного самоуправления Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при ливневых дождях.
Фото: Vasha-gazeta.ru
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