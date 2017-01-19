Главная » В ночь на Крещение морозов не будет

В ночь на Крещение морозов не будет

18 января
0
16a832cba295d53bcc41f24100689b7e В ночь на Крещение морозов не будет

Старая примета об усилении морозов в Крещение в этом году в Удмуртии не работает. В ночь на 19 января температура воздуха в Ижевске существенно не изменится и составит -16…-19 °С. Конечно, это не теплая погода, но и не морозы, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Важным и хорошим погодным условием в ночь на 19 января станет практическое отсутствие ветра – его средняя скорость не превысит 1-2 м/с.

Дело в том, что зимой именно ветер (не влажность) вносит существенное влияние на восприятие температуры воздуха – чем он больше, тем холоднее кажется, отмечают синоптики.

Фото: lipetsk.ru

Метки: крещение Погода

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо