Старая примета об усилении морозов в Крещение в этом году в Удмуртии не работает. В ночь на 19 января температура воздуха в Ижевске существенно не изменится и составит -16…-19 °С. Конечно, это не теплая погода, но и не морозы, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Важным и хорошим погодным условием в ночь на 19 января станет практическое отсутствие ветра – его средняя скорость не превысит 1-2 м/с.
Дело в том, что зимой именно ветер (не влажность) вносит существенное влияние на восприятие температуры воздуха – чем он больше, тем холоднее кажется, отмечают синоптики.
Фото: lipetsk.ru
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