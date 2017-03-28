С понедельника на вторник в Удмуртии пройдет фронт - ночью и завтра днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью температура воздуха понизится до -1…-5°С, завтра днем ожидается слабый плюс, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. На дорогах накат и гололедица.
В последующие дни небольшие осадки преимущественно в виде снега будут наблюдаться временами в большинстве районов республики.
С 30 марта в Удмуртию начнет поступать арктический воздух, в связи с этим похолодает. В ночь на 30 число температура воздуха понизится до -6…-11°С, днем она составит: 0…-5°С. Последний день марта и первый день апреля также будут не по сезону холодными: в ночь на 31 марта и 1 апреля прогнозируется до -9…-14°С, днем 0…-5°С.
Фото: playcast.ru
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