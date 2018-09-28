В ходе работы обсуждены задачи прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о благоустройстве как составной части эффективной работы по формированию комфортной городской среды, а так же взаимодействие органов власти, общественности и прокуратуры для обеспечения комплексного подхода к реализации вопросов благоустройства.
Сергей Зайцев обратил внимание присутствующих, что тема благоустройства территорий для обсуждения выбрана не случайно, так как «затрагивает всех граждан нашей страны. Каждый человек желает жить в комфортных достойных условиях. Всем нравится, когда подъезды чистые, улицы и дворы убраны. Государство уделяет серьезное внимание этим вопросам. Но на местах не всегда получается так, как хотим. Поэтому прокуратура подключилась к этой теме. Мы наработали определенный опыт совместно со всеми ветвями власти и хотим это сегодня обсудить. Это будет полезно и даст дополнительный импульс, чтобы мы продвигались в заданном направлении», – сказал он.
Указанным вопросам на территории Удмуртии уделяется повышенное внимание, прокурорами городов и районов с привлечением специалистов контрольно – надзорных органов регулярно проводятся проверки в этой сфере, в том числе при благоустройстве придомовых территорий, ремонта и содержания автомобильных дорог, организации уличного освещения, содержания ливневой канализации и др. вопросам. В текущем году уже выявлено более 1 тысячи нарушений закона, внесено 332 представления, 163 лица привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, в суд направлено 276 заявлений, опротестовано 282 нормативных правовых акта, по материалам прокурорских проверок возбуждено одно уголовное дело.
По итогам форума выработаны дополнительные меры направленные на повышение взаимодействия общественности и органов прокуратуры, которые позволят улучшить состояние законности в этой сфере.
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