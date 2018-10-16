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В незаконной продаже аналога «Виагры» подозреваются трое ижевчан

16 октября
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В Ижевске задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной продаже лекарственных средств. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, в ходе обыска было обнаружено более 25 тысяч приготовленных к реализации таблеток.

F9e9670d 0374 4199 bfb6 7bebedd75484 В незаконной продаже аналога «Виагры» подозреваются трое ижевчан

Уголовное дело в отношении ижевчан возбуждено по статье 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, трое подозреваемых в возрасте 28-30 лет на протяжении трёх лет занимались незаконной продажей лекарственного средства производства Индии - аналога препарата «Виагра». Препарат не прошел в установленном порядке процедуру регистрации в Российской Федерации и в связи с этим не подлежал реализации.

Как выяснилось, организатор преступной группы вовлек в преступление двух своих знакомых, один из которых выполнял роль курьера, другой обеспечивал хранение лекарства. Продажу фальсифицированных лекарственных средств подозреваемые осуществляли через интернет, где на четырех сайтах были размещена информация о продаже: цена, условия и способы их доставки покупателю.

В понедельник, 15 октября, во взаимодействии сотрудников полиции и следователей деятельность преступной группы пресечена. Все трое подозреваемых задержаны. В ходе обысков по месту их жительства обнаружены более 25 тысяч приготовленных к реализации таблеток и деньги в сумме 950 тысяч рублей, предположительно вырученные от незаконной продажи лекарственных средств.

Организатор и курьер признали свою вину в совершенном преступлении. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанным обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: newstracker.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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