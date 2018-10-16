Росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина **В дневное время, экипаж Игринского отделения вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулир...

Обращение с оружием. В Удмуртии сотрудники полиции изъяли у жителя Сарапульского района более 900 патронов к огнестрельному оружию **В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» поступила информация о том, что...

Розлив в гараже. В Удмуртии полицейские пресекли деятельность нелегального алкогольного цеха **Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Ре...