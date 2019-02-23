Комментируя принятое решение, директор по сбору денежных средств Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов подчеркнул, что МУП «Водоканал» г. Воткинска относится к группе так называемых неотключаемых потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Возможно, руководство предприятия решило, что этот статус даёт им право бесплатно пользоваться энергоресурсами, безнаказанно нарушать договорные обязательства. В феврале 2017 года ситуация изменилась. В законодательство внесли изменения, направленные на улучшение платёжной дисциплины. Теперь воздействия на неплательщиков предусматривают не только ограничения в подаче электроэнергии. Неотключаемые должники обязаны по требованию поставщика энергоресурсов предоставлять финансовые гарантии за потреблённую электроэнергию.
— МУП «Водоканал» г. Воткинска уже не первый год входит в число злостных неплательщиков, — рассказывает Игорь Лодянов. – Мы испробовали все предусмотренные законом меры воздействия на должника, но «воз и ныне там». На сегодняшний день задолженность предприятия по девяти исполнительным производствам составляет 34 млн. 178 тысяч рублей, при среднемесячном начислении 2,8 миллиона. То есть глубина задолженности более полутора лет. Расплачивается предприятие по своим обязательствам крайне неаккуратно. Так, в ноябре мы получили 68 тысяч рублей, в декабре – 151 тысячу, в январе — 1 млн. 940 тысяч. Проблема усугубляется тем, что по закону мы не можем прекратить снабжение неотключаемых потребителей. Для них предусмотрено только частичное ограничение электроснабжения до уровня технологической, а затем аварийной брони. В феврале 2017 года правительство выпустило постановление, которое вводит систему финансовых гарантий для таких неплательщиков.
Если предприятие, имеющее статус «неотключаемого», накапливает долг в размере двух среднемесячных платежей, оно должно предоставить поставщику ресурса финансовую гарантию. Гарантии могут быть двух видов: банковская либо государственная или муниципальная. Если по окончании срока действия гарантии должник не погасил задолженность, то мы можем предъявить финансовый документ гаранту, то есть банку или администрации муниципалитета. И он будет обязан исполнить финансовые обязательства и направить требования по оплате к неплательщику.
— Введение системы финансовых гарантий – это вынужденная мера. Она призвана остановить рост неплатежей. До сих пор действовала эффективная и абсолютно законная схема, применив которую, коммунальные предприятия могли вообще ничего не платить за электроэнергию, а местные власти не волноваться, что население останется без воды и тепла. Муниципальное имущество, например, водяные или тепловые сети передаётся в аренду юрлицам. Они, как правило, никаким собственным имуществом не обладают. Далее компания начинает вести хозяйственную деятельность и накапливает долги перед энергетиками, затем срок действия договора аренды заканчивается, и муниципалы выбирают другую компанию, передавая ей коммунальную инфраструктуру. Новому юрлицу по закону мы не вправе отказать в заключении договора электроснабжения, а со старого взять нечего, даже имея на руках исполнительные листы. И примеров таких масса. Если местные власти выбирают компанию или назначают её руководство, то и должны брать на себя финансовые гарантии по их деятельности, — подчеркнул Игорь Лодянов.
Энергетики неоднократно направляли руководству МУП «Водоканал» г. Воткинска уведомления о предоставлении финансовых гарантий по оплате электроэнергии. Однако они так и не были представлены, а задолженность осталась непогашенной. Ресурсоснабжающая организация вынуждена была обратиться в Ростехнадзор с заявлением о привлечении руководителя МУП «Водоканал» г. Воткинска и самой компании к административной ответственности.
28 декабря 2018 года МУП «Водоканал» г. Воткинска признан Западно—Уральским управлением Ростехнадзора виновным в административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряжённое с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате». Предприятию назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
В Удмуртском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» уверены, что в Ростехнадзоре продолжат практику привлечения к ответственности злостных должников. В республике ещё немало тех, кто злоупотребляет статусом «неотключаемых», не оплачивая счета.
— Мы собрали все подтверждающие документы по предприятиям, имеющим задолженности свыше двух среднемесячных платежей, соблюли все необходимые процедуры по направлению требования фингарантий. Сейчас, когда неплательщики демонстрируют своё бездействие в этом вопросе, мы используем право обратиться в надзорный орган — в данном случае это «Ростехнадзор» – по вопросу привлечения юрлица к административной ответственности. Планируем и в дальнейшем активно использовать этот инструмент в работе со злостными должниками до тех пор, пока их менталитет не изменится. Должники должны понимать, что электроэнергия – это товар, и он должен быть оплачен, – сказал в заключение Игорь Лодянов.
Кстати, санкции по ст. 14.61 КоАП серьёзные. Непредоставление гарантии в срок грозит дисквалификацией руководителя сроком до трёх лет или штрафом до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – штрафом до 300 тысяч рублей. Энергетики намерены настаивать на том, чтобы Ростехнадзор не ограничивался лишь штрафом на предприятие, а активно использовал меры воздействия непосредственно на руководителя. Оплата штрафа из своего кармана и перспектива дисквалификации многократно повышают шансы на то, что он станет более дисциплинированным и повысит свой профессиональный уровень
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