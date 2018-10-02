Непростой путь простого следователя
В профессию следователя приходят по–разному. Сегодня большинство следователей – недавние выпускники вузов. Но есть и те, кто пришёл в следственное управление, имея за плечами и жизненную школу, и опыт службы в правоохранительных органах. Для Евгения Диченского начало трудового пути совпало с 16–летием, что по сегодняшним меркам довольно рано. Система ценностей у каждого закладывается в детстве и идёт из семьи.
Родители Евгения, проявив мудрость, приняли выбор сына, который после окончания девятого класса пошёл работать плотником на Чепецкий машиностроительный завод. Но образование не бросил, работал и одновременно учился в школе рабочей молодёжи. Затем была армия, служить Евгению довелось в войсках ФСБ в Москве. После демобилизации вернулся в родной Глазов и поступил на исторический факультет пединститута.
На том этапе жизненного пути будущему следователю довелось впервые соприкоснуться с правоохранительной сферой. В конце 90–х во многих городах действовали городские оперативные отряды, объединявшие молодёжь, желавшую оказать посильную помощь органам правопорядка. Что–то наподобие дружинников. Евгений пять лет состоял в таком оперативном отряде. Не формально числился, а активно действовал и многое сделал для обеспечения порядка и спокойствия на глазовских улицах. После одного из рейдов оперотряда Евгений решил бороться с преступностью профессионально.
В 2002 году пришёл работать следователем в Глазовский отдел милиции, откуда через два года перевёлся в Восьмое Главное управление МВД – в профессиональных кругах именуемое «спецмилицией». Сотрудники этого подразделения выявляли и расследовали хищения и махинации на особо режимных объектах – заводах оборонного комплекса.
Дело общества инвалидов
В 2013 году Евгений Диченский, к тому времени опытный следователь, поступил на службу в Следственный комитет, и вот уже пятый год его рабочее место – служебный кабинет в здании Балезинского межрайонного следственного отдела. Сегодня в его «послужном списке» свыше ста уголовных дел, а это значит, как минимум, именно столько преступников предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.
Хорошо помнит Евгений Валериевич одно из своих первых дел в Балезинском отделе. Помнит, как изворачивалась и юлила председатель общества инвалидов, придумывая всё новые и новые версии в свою защиту. Только это не помогло ей скрыть махинации и избежать ответственности. Как выяснил следователь, женщина оказалась очень предприимчивой. И её нисколько не смущало то обстоятельство, что имущество, на которое она позарилась, принадлежало инвалидам. Продав две квартиры и земельный участок почти в пять раз дешевле рыночной цены, она положила в свой карман «скромные» чаевые – сто тысяч рублей. В результате этих манипуляций имущество, которое государство выделило инвалидам, нашло себе нового владельца.
Неожиданная сложность оказалась в том, что следователю попросту некого было признать законным представителем потерпевших инвалидов. Один из учредителей в результате преступления сам получил финансовую выгоду. Второй учредитель являлся инвалидом по психическому заболеванию, а третий несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за мошенничество с имуществом этой организации – как оказалось, обвиняемая была не первой желающей поживиться за счёт инвалидов. Но и Евгению Валериевичу тоже не впервые пришлось искать выход из трудной ситуации.
Внезапно исчезли финансовые и учредительные документы общества. Они отыскались в квартире обвиняемой, стоило только следователю в первый же день после возбуждения дела заявиться к ней с обыском. Запись в протоколе общего собрания гласила, что инвалиды единодушно проголосовали за избавление от своего имущества. Вот только следователю эта запись показалась подозрительной, а вскоре и эксперт–почерковед окончательно развеял сомнения. Так что не спасли обвиняемую эти уловки, вместо выгоды она получила приговор.
«Бумажная» работа
Не раз следователю Диченскому в своей практике приходилось сталкиваться с нечистыми на руку дельцами, расхитителями и казнокрадами. Но у следователей районного звена нет возможности расследовать какой–то один вид преступлений. Сегодня в производстве дело об убийстве, завтра об изнасиловании, послезавтра – связанное с наркотиками и так далее. Безусловно, каждый следователь при наличии такой возможности отдавал бы предпочтение определённой категории дел.
Для следователя Диченского это экономические, налоговые преступления – как раз те, за которые, чего греха таить, далеко не все следователи берутся охотно. Дела эти непростые. Они требуют особенной кропотливости, пунктуальности, умения анализировать огромный массив финансово–хозяйственной документации, который иногда составляет не одну сотню томов. Для того чтобы распутать какую–нибудь финансовую схему, нужно внимательно изучить каждый документ, сопоставить его с другими, проследить движение денег по счетам, досконально разобраться в каждой цифре. На «бумажную» работу уходят сутки, недели, а иногда и месяцы. При этом нужно постоянно держать руку на пульсе стремительно изменяющегося бюджетного, налогового, антикоррупционного законодательства, отслеживать складывающуюся судебную практику.
В 2016 году Евгений Валериевич расследовал уголовное дело в отношении руководства ОАО «Балезинский литейно–механический завод», задолжавшего государству налоги на сумму более 28 миллионов рублей. Для этого на предприятии использовались подставные фирмы–контрагенты и десятки хитрых схем, в которых ему удалось разобраться, изучив сотни тысяч единиц изъятых финансовых документов. К окончанию следствия были не только собраны неоспоримые доказательства вины руководства завода, но и полностью уплачен налог в государственную казну.
Жить и верить
Хотя и непросто расследовать такие дела, тяжелее всего Евгению Валериевичу, по его собственному признанию, работать по так называемым «половым преступлениям». Отказывается сознание мириться с подробностями жутких злодеяний, жертвами которых становятся самые беззащитные.
Буквально через год после того, как Евгений приступил к работе, в Балезино произошла трагедия, которая потрясла не только Удмуртию, но и всю страну. Обкурившийся «спайсами» уголовник напал на двух детей – брата и сестру Андрея и Александру Касимовых, изнасиловал девочку, а затем обоих убил. Евгений Валериевич тогда сутками работал в составе следственно–оперативной группы, и именно ему выпало осматривать растерзанные детские тела. Та страшная картина стоит у него перед глазами до сих пор. Но надо понимать, что в работе следователя это – «неизбежное зло», которое невозможно забыть, с ним приходится жить. И не просто продолжать существовать, а находить в себе силы не разочаровываться в людях, не разучиться им доверять.
Балезинский следственный отдел – межрайонный. В обслуживаемую территорию входят три района – Балезинский, Кезский и Дебёсский. Расстояния немаленькие, до райцентров более ста километров, а до множества отдалённых деревушек весной в распутицу и вовсе доехать бывает невозможно. Сожалеет следователь, что столько времени тратится впустую на дорогу, а его и так не хватает. Нужно и на работе всё успеть, и для семьи время выкроить.
Сыну Евгения Валериевича сейчас 11 лет. Тот самый возраст, когда рядом нужен отец, чей пример станет ориентиром на всю последующую жизнь. Следователь Диченский учит сына честности, умению держать слово, ответственности, словом, быть настоящим мужчиной. Два раза в месяц они обязательно вместе выбираются на страйкбол. К сожалению, интенсивный режим работы почти не оставляет достаточного времени на остальные увлечения, среди которых охота и музыка. Евгений Валериевич имеет музыкальное образование по классу скрипки, играет на саксофоне и гитаре.
Несколько лет назад следователь выяснил своё происхождение. Оказалось, его предки – казаки из Каменск–Шахтинского района Ростовской области. Там даже хутор есть под названием Диченский, где, кстати, снимали знаменитый «Тихий Дон». Сегодня в Балезинском районе на общественных началах возрождается казачество. Казаки из числа местных жителей участвуют в нравственно–патриотическом воспитании молодёжи, курируют детский клуб «Спас», где ребята занимаются строевой и физической подготовкой, изучают историю своего края, учатся оказывать первую медицинскую помощь, навыкам выживания в экстремальных условиях и еще много чему полезному.
Как человек неравнодушный, Евгений Валериевич и здесь в гуще событий. Регулярно встречается с ребятами, активно участвует в организации самых разных мероприятий. Затаив дыхание, подростки слушают рассказы следователя, которые учат с честью выходить из самых трудных ситуаций, уважать закон. Особенно ценно то, что Евгений Валериевич занимается этим не по директивам сверху, а по велению сердца. Лучшей наградой для себя он считает, если из этих мальчишек вырастут достойные люди и кто–то из них, как когда–то он сам, изберёт для себя непростой, но благородный путь служения Отечеству.
Сергей Булаев
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