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В начале следующей неделе в Удмуртии опять похолодает

13 января
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Image70761583 В начале следующей неделе в Удмуртии опять похолодает

По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, существенных снегопадов в ближайшую неделю не ожидается, при этом в выходные немного похолодает.

В настоящее время над территорией Удмуртии располагается западная периферия антициклона, давление атмосферного воздуха растет. В ближайшие дни ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков (местами прогнозируется слабый снег). Ветер будет наблюдаться южный до 5-10 м/с.

Температура воздуха в выходные дни ночью составит от -10 до -15 °С, местами до -18 °С; днём -5…-10 °С.

Вечером в понедельник прогнозируется понижение температуры воздуха до -20 °С.

Фото: petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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