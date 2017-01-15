По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра, существенных снегопадов в ближайшую неделю не ожидается, при этом в выходные немного похолодает.
В настоящее время над территорией Удмуртии располагается западная периферия антициклона, давление атмосферного воздуха растет. В ближайшие дни ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков (местами прогнозируется слабый снег). Ветер будет наблюдаться южный до 5-10 м/с.
Температура воздуха в выходные дни ночью составит от -10 до -15 °С, местами до -18 °С; днём -5…-10 °С.
Вечером в понедельник прогнозируется понижение температуры воздуха до -20 °С.
Фото: petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru
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