Наведя цифровой гаджет на стенд экспозиции «Искусство реставрации» с изображением того или иного шедевра, посетитель становится свидетелем его восстановления и узнает детали его истории: гидом по истории произведений искусства становится мобильный телефон или планшет.
Для молодых людей, которые привыкли всю информацию получать из мобильных устройств, в Интернете ориентируются лучше, чем в библиотечной картотеке, а в музее первым делом делают селфи на фоне картин и скульптур, новый формат – прекрасная возможность почувствовать себя в выставочном пространстве, как в привычной стихии. При этом интерактивные возможности выставки открывают доступ к действительно огромному пласту специальной информации.
Идея и реализация выставки принадлежит старейшему и наиболее авторитетному в стране реставрационному учреждению – Всероссийскому художественному научно-реставрационному центру имени академика И.Э. Грабаря. В сотрудничестве со специалистами компьютерных технологий они создали мобильное приложение, которое позволяет детально знакомиться с многочисленными произведениями искусства, попадавшими в то или иное время на реставрацию в центр, а также с историей их находок, повреждений и восстановления. Ижевск стал первым после Москвы городом, где экспонируется выставка.
Посетитель здесь чувствует себя героем футуристического фильма. Чтобы увидеть выставку во всей ее полноте, достаточно скачать на устройство с операционной системой Android или iOS бесплатное приложение. Затем зритель подходит к стенду с картиной, фреской, фотоснимком скульптуры или изделия из стекла, дерева или резной кости, наводит телефон или планшет на изображение… и тут же на мониторе появляется вид произведения искусства до начала реставрации, со всеми утратами.
Затем отображаются этапы реставрации и, наконец, восстановленный шедевр. Каждое изображение можно увеличивать, внимательно рассматривая каждую деталь. Можно вызвать из приложения информационную страницу, где рассказывается о судьбе произведения искусства и уточняются обстоятельства, при которых оно было повреждено.
Детали открываются невероятные. Так, наведя экран на агитационный платок с портретами вождей революции в углах, зритель узнает, почему пришлось восстанавливать уголок с лицом Троцкого: в 1927 году Троцкий был объявлен врагом народа, и была издана инструкция удалить его изображение со всех товаров, находящихся в продаже по всему Советскому Союзу. Продавцы и сотрудники коммунистических уголков закрашивали чернилами или вручную вырезали небольшие портреты Троцкого из агитационных платков, выпущенных еще в 1925-м.
На полученном реставраторами центра Грабаря платке портрет Троцкого был вырезан, разрезан на несколько фрагментов и подшит с изнанки платка так, чтобы случайный взгляд не смог его обнаружить. Реставраторы смогли восстановить ткань и рисунок на ней полностью. Другие истории шедевров рассказывают о пожарах, в которых те побывали, о руках вандалов или о реставраторах-дилетантах, которые причинили произведениям искусства огромный вред.
Новый формат выставки, совмещающий образование по Интернету и «живой» поход в музей, возможно, станет одним из популярных видов музейной деятельности в будущем, и кажется чрезвычайно важным, что Республиканский музей изобразительных искусств одним из первых в России присоединился к этой практике.
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