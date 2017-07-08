День Петра и Февронии в музее-заповеднике «Лудорвай» пройдет под знаком расцвета природных сил.
Впервые праздник покровителей семьи и брака будет отмечаться совместно с удмуртским календарно-обрядовым торжеством «Гужем юон» («Летнее пиршество»), знаменующим собой «макушку лета», самое благодатное время в году. С этого дня в деревнях дружно начинается покос травы.
Праздник в музее «Лудорвай» начнется с чествования семейных пар. Особенностью этой церемонии станет то, что возраст супругов и количество лет, проведенных ими вместе, не будут иметь значения. А роль главных «виновников торжества» примут на себя возлюбленные, скрепившие свои отношения в день светлого праздника любви и верности. После того, как семейные пары будут награждены, они и другие гости праздника примут участие в красочном параде.
С 15.00 до 17.00 в музее будут работать развлекательные площадки, которые создадут атмосферу русского и удмуртского праздников. Посетители смогут дружно покосить траву, посостязаться в спортивных эстафетах, поиграть в народные забавы, а также услышать выступления удмуртских фольклорных коллективов. Самым интересным конкурсом станут испытания для семейных пар.
Фото: smileplanet.ru
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