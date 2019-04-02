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В Музее Ижевска начнут обучать экскурсоводов по столице Удмуртии

1 апреля
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На создание такой площадки выставочный центр «Галерея» выиграл грант Фонда поддержки и развития филантропии. Из более чем 200 участников победителями были признаны 16 проектов.

%d0%b3%d0%b8%d0%b4 В Музее Ижевска начнут обучать экскурсоводов по столице Удмуртии

В Музее Ижевска (входит в состав ВЦ «Галерея) начнут обучать экскурсоводов по столице Удмуртии. На создание такой площадки выставочный центр «Галерея» выиграл грант Фонда поддержки и развития филантропии. Из более чем 200 участников победителями были признаны 16 проектов.

Участники курсов выслушают лекции историков, архитекторов, археологов, экологов и других научных деятелей. Также в рамках школы гидов пройдут мастер-классы по культуре речи и этикету, стилю, прогулки и поездки.

Фото: официальный сайт Музея Ижевска

Начинающие гиды подготовят две выпускные работы: обзорную экскурсию по достопримечательностям Ижевска и авторскую экскурсию, в которой нужно будет использовать свой жизненный опыт, квалификацию, свои истории и интересы. Первая встреча состоится 8 апреля в 11:00 в Музее Ижевска, который располагается на Милиционной, 4.

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