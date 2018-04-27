Главная » Общество » В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на 2018-2019г.г.

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на 2018-2019г.г.

26 апреля
0

25 апреля 2017 года в Курске состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги прохождения компаниями МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осенне-зимнего периода 2017-2018 годов и озвучены планы по подготовке двух компаний к будущему сезону пиковых нагрузок на сети зимой 2017-2018 годов.

25.04.2018. %d0%92 %d0%9c%d0%a0%d0%a1%d0%9a %d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0 %d0%9c%d0%a0%d0%a1%d0%9a %d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0 %d0%b8 %d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%8c%d1%8f %d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8 %d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8 %d0%9e%d0%97%d0%9f В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на 2018-2019г.г.

Открывая пресс-конференцию, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра», управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин подчеркнул, что минувший осенне-зимний период (ОЗП) потребовал от энергетиков максимальной консолидации сил, повышенной оперативности и реализации ряда дополнительных технических мероприятий.

При этом погодные условия ОЗП 2017-2018 г.г. резко отличались от зафиксированных в предыдущий аналогичный период. В начале февраля 2018 года филиалы Смоленскэнерго, Тверьэнерго, Владимирэнерго, Тулэнерго, Калугаэнерго, попали под воздействие циклона «Балканец». Обрушившийся 3-4 февраля на центральный округ циклон вызвал сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет. Прохождение циклона сопровождалось усилением ветра до 25 м/сек, налипанием мокрого снега, гололедообразованием на проводах (до 29 мм). Под тяжестью образовавшейся ледяной корки деревья, растущие за пределами охранных зон линий электропередачи, начали наклоняться к проводам, вызывая короткие замыкания, и спровоцировали массовые отключения потребителей.

Проведенный комплексный анализ ситуации и дополнительно разработанные и реализованные технические мероприятия позволили не допустить повторения февральских событий в оставшиеся зимние месяцы.

По сравнению с осенне-зимним периодом прошлого года аварийность по сети 6 – 110 кВ снизилась на 18% по МРСК Центра и 35% по МРСК Центра и Приволжья. Средняя длительность перерывов электроснабжения сократилась на 35% по двум компаниям, и составил 1,62 часа по МРСК Центра и 2, 22 часа по МРСК Центра и Приволжья.

Говоря о ближайших планах Александр Пилюгин сообщил, что в настоящее время в электросетевом комплексе 20 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов активно ведется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, при этом энергетики учли опыт, полученный минувшей зимой. Основной объем запланированных работ будет завершен уже в сентябре текущего года. Суммарный объем финансирования ремонтных программ двух компаний на 2018 год составляет 7 599 млн. рублей. В 2018 году суммарно энергокомпании планируют отремонтировать более 50 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, выполнить расчистку и расширение от древесно-кустарниковой растительности более 32 тыс. га просек трасс ВЛ и провести капитальный ремонт 12 тыс. трансформаторных подстанции.

Komosmb suv

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Александр Бречалов подвёл итоги рабочей поездки в Сюмси
26 апреля
Глава Удмуртии Александр Бречалов подвёл итоги вчерашнего рабочего визита в Сюмсинский район....
Радио «Звезда» вещает в Ижевске на частоте 98,5 FM.
23 апреля
В эфире радиостанции можно услышать информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги...
Подрядные организации будут защищать планы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном Миндортрансе
21 апреля
Об этом объявил и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов, курирующий реализацию проекта в регио...
В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ РЕСУРСНЫЙ ОНЛАЙН-ЦЕНТР ДЛЯ НКО И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ
20 апреля
В Удмуртской Республике создан сайт «НКО.Удмуртия» – интернет-ресурс для некоммерческих организаций...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо