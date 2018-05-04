По данным следствия, вчера, 2 мая, ранее судимый подозреваемый употреблял спиртные напитки в компании знакомых, в числе которых был потерпевший. Около 21 часа межу двумя мужчинами возникла ссора на почве ревности. Подозреваемый пригласил потерпевшего на улицу для выяснения отношений, предварительно захватив с собой нож. В ходе беседы он ударил потерпевшего ножом в шею, а затем несколько раз в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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