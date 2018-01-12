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В Можге открылась школа будущего. Проект учебного заведения, разработанный в Удмуртии, будет применяться и в других регионах страны

12 января
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Третью четверть ученики можгинской средней школы № 9 начали в новом кирпичном корпусе на 825 мест с самым современным техническим оснащением. Появления этого здания здесь ждали более двадцати лет, а построено оно было в рекордно короткий срок, всего за год, по федеральной целевой программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях».

Img 7368 1 800x445 В Можге открылась школа будущего. Проект учебного заведения, разработанный в Удмуртии, будет применяться и в других регионах страны

Без места для учёбы

Для Можги и для всей республики введение в эксплуатацию новой школы – событие долгожданное. Старая школа была построена здесь в 1962 году – это типовое кирпичное здание, рассчитанное на 325 учеников, уже отметило 55–летие, и сделало это в режиме напряжённой работы. За все эти годы здесь ни разу не производился капитальный ремонт.

В окнах по–прежнему стоят старенькие деревянные рамы, сквозящие холодом, крыша давно прохудилась (её экстренно подлатывают, когда открывается совсем уж заметная течь, но перекрытия требуют серьёзного ремонта, оцениваемого в 3,5 миллиона рублей), коридоры и лестничные пролёты можно описать расхожим выражением «чистенько, но бедненько». Но даже не в ветхости главная проблема старого здания. Уже двадцать лет назад маленькая школа не могла принять всех учеников в одну смену – администрация учебного заведения была вынуждена уплотнять классы, вводить вторую, а потом и третью смену для старшеклассников.

Чтобы хоть как–то решить проблему, несколько лет назад младшие классы «девятки» (всего шесть классов) отселили в небольшой двухэтажный флигель (бывшую школу рабочей молодёжи, тоже 1962 года постройки), стоящий через дорогу от школы. Однако расширение площади школы выглядело сомнительно: во флигеле не было помещений для кухни, столовой и спортзала, и на обед и занятия физкультурой малыши были вынуждены перебегать в основное школьное здание через проезжую часть, – иногда несколько раз за учебный день. В течение долгого времени школьная дирекция совместно с администрацией Можги планировала построить хотя бы пристрой к школе, куда можно было бы перенести несколько учебных кабинетов, но деньги на этот проект не находились.

Ситуация с каждым годом становилась всё сложнее: район вокруг школы разрастался, застраивался пятиэтажными домами, молодых семей с детьми в округе становилось всё больше. В начале этого учебного года, в сентябре 2017–го, в школу № 9 пошли 1004 ученика – втрое больше, чем может одновременно вместить здание. Если бы новая школа не была построена, «девятке», чтобы дети смогли попасть на все плановые уроки, пришлось бы работать в полноценные три смены.

Быстро, практично, качественно

Однако в 2016 году Можга, благодаря слаженной работе района и правительства республики, попала в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях», которая на условиях софинансирования с регионами позволяет в сжатые сроки строить новые учебные заведения.

Возведение и оснащение нового здания школы прошло в самые краткие сроки. На строительной площадке не было ни дня простоя. В августе 2016 года были забиты первые сваи, в сентябре – залит фундамент, в октябре строители начали кладку стен. За прошлую зиму на красивом трёхэтажном здании появилась крыша, и уже весной 2017 года начались отделочные работы. Прошлым летом возле школы были построены стадион со специальным покрытием и футбольное поле. Даже клумбы вокруг школы успели разбить. Фактически, новый корпус был готов к 1 сентября, но ещё несколько месяцев понадобилось на оснащение кабинетов необходимым оборудованием и их благоустройство – здесь даже занавески висят тематические (например, в кабинетах иностранного языка – с видами Лондона и Парижа и фразами на английском и французском). Только 15 процентов школ Удмуртии имеют оснащение подобного уровня, а в самой Можге новый школьный корпус называют «школой будущего».

Учёба по новым стандартам

После открытия нового школьного здания старая школа полностью перешла в распоряжение учеников младших классов. А все классы с 4–го по 11–й перебрались в новый корпус. Он построен с учётом всех современных требований, в том числе учитывалась программа «доступная среда» – в школе есть лифт и туалеты для детей с ограничением в передвижении.

Оснащение кабинетов полностью соответствует современным требованиям Министерства образования России. Кабинет физики здесь оснащён спускающимися с потолка установками с розетками и штекерами, позволяющими подключать необходимые приборы на каждой парте. В углу кабинета расположен особый «шкаф» – зарядный блок для 19 ноутбуков, с которыми школьники работают на уроках (всего в школе три таких блока питания). В кабинете биологии в колбах – наглядные материалы для изучения анатомии млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, макеты различных систем жизнедеятельности человека, которые можно собирать, как паззлы.

Основы для будущей профессии

В кабинете информатики – большой тренировочный полигон для оттачивания навыков конструирования. Показывая принципы его работы, заместитель директора школы по информатизации Иван Разживин говорит:

– Дети не представляют, кто такие современные инженеры, каким диапазоном знаний и умений они обладают. Когда я говорю им, что основатели компании Apple по образованию были инженерами, они испытывают воодушевление и говорят, что тоже выберут эту профессию. Робототехника – это увлекательная приманка, чтобы побудить детей изучать математику, физику, программирование. На основных уроках им скучно записывать формулы, решать абстрактные задания из учебников, а на уроке робототехники они думают, что играют в роботов, хотя как раз тут на практике осваивают все эти науки.

В новой школе начал полноценную работу кружок робототехники. Формально он существовал и раньше, но у него не было специального помещения, а робот для занятий был всего один – маленький, способный заинтересовать только малышей. Сейчас для кружка приобретены разнообразные роботы, позволяющие изучать работу механизмов разной сложности. Результат – мгновенный: юноши из средней и старшей школы уже увлечённо гоняют модели между рядами парт, составляют программы для роботостроения на компьютерах, а о записи в кружок думают и первоклашки, и десятиклассники.

– Мы закупили всё необходимое оборудование, и теперь в нашей школе появилась возможность создать собственный маленький «Кванториум». Среди наших новых роботов есть и учебные модели для начальной школы, и продвинутые модели для старших подростков, с которыми можно будет выезжать на республиканские или даже всероссийские соревнования. Это исключительно важно, потому что современная жизнь всёё более роботизируется, инженерные специальности, связанные с программированием и робототехникой, востребованы всё больше, и школьники в глубинке должны иметь конкурентные возможности для того, чтобы потом поступить на соответствующие специализации в вуз. Первый эффект уже есть: в этом году многие ученики выбрали информатику как государственный экзамен, – говорит преподаватель информатики Алсу Ганиева.

Можгинская школа как пример для подражания

Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Анастасия Муталенко высоко оценила качество новой школы и участие Удмуртии в федеральной программе строительства образовательных учреждений:

– Радует, что в новой можгинской школе объединены основы классического образования и новый интерактивный подход. Класс робототехники – это первая заявка на собственный «Кванториум», где наука и творчество идут рука об руку (и приоритет правительства республики – появление в Можге отделения «Кванториума»). Все кабинеты оборудованы интерактивными досками, дидактическими интерактивными материалами, которые полностью соответствуют федеральному списку оснащения современной школы. Строка оборудования, технического оснащения заняла немалое место в смете строительства школы, но она оправдана: современная «начинка» позволит школьникам на современном уровне подготовиться к олимпиадам, к экзаменам, позволит им получить первоклассное образование.

Отдельно нужно отметить проект школы. Он разработан в Удмуртской Республике и вписан в федеральный реестр типовых проектов. Проект получил высокую оценку федерального министерства образования благодаря превосходному соотношению качества учебных помещений и их удобства для учеников и стоимости строительства (общая смета составила около 500 миллионов рублей, и это оптимальная стоимость для школы на 825 мест). Этот проект уже взяла на заметку Республика Марий Эл – там по нашим проектным документам будут строить новую школу. Мы и дальше будем тиражировать этот проект.

Приоритет республики

Проблема нехватки учебных мест в Удмуртии существует, и её решение – один из приоритетов республиканского правительства.

В 2017 году были закончены строительные работы в трёх школах – одной в Можге и двух в Ижевске (в микрорайоне Столичный и в Прасовском переулке). По словам Анастасии Муталенко, совместная работа региона и федерального центра по строительству общеобразовательных учреждений будет продолжена:

– На 2018 год Удмуртия заявила в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях» строительство школы на улице Леваневского в Ижевске. Федеральный центр на принципе софинансирования выделяет 81,19 процента от общей сметы строительства. Как только республика изыщет оставшиеся средства, проект будет запущен. С 2018 года курировать проекты строительства школ будет Министерство строительства Удмуртской Республики, а министерство образования будет выступать заказчиком.

Реализация проекта во многом зависит от региона. Выделенные федеральным центром деньги необходимо освоить в установленные сроки, иначе их придётся возвращать. Эти освободившиеся средства имеют право попросить на завершение собственных проектов другие республики. Именно из–за недостаточно ответственного подхода к выполнению обязательств другими регионами страны Удмуртия в конце 2017 года получила около 300 миллионов рублей, которые позволили завершить строительные работы в ижевской школе в переулке Прасовский. Думаю, 1 сентября мы побываем на её торжественном открытии. Федеральная программа теперь охватывает срок строительства объекта до 2 лет. Это позволило Удмуртии подготовить заявки на строительство школы в посёлке Совхозный и на завершение строительства школы в Алнашах. Работа продолжается!

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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