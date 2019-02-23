Введённая в эксплуатацию производственная линия начнёт выпуск стеклянных изделий сложных форм для парфюмерной отрасли. Производство оснащено стеклоформующей машиной Jingmen Chuda Mechanical & Electrical Co.Ltd.
– Оборудование позволяет изготовить любое стеклянное изделие высотой от 4,5 см до 33,5 см и диаметром от 4,5 см до 15,5 см. Продукция, которая будет производиться на данной машинолинии, будет предназначена в основном для парфюмерной промышленности. За счёт выпускаемой стеклянной упаковки планируем увеличить позиции в премиальном сегменте, – рассказал генеральный директор завода «Свет» Андрей Крюков.
Для ввода новой линии, кроме собственных средств, были привлечены кредитные ресурсы. Общая сумма инвестиций достигла 142,6 млн. рублей. Окупить вложения предприятие планирует в течение 3,8 лет. Проект позволил дополнительно создать 34 рабочих места.
На уровне Минпромторга РФ разработана стратегия импортозамещения парфюмерной и косметической продукции до 2030 года. В среднем доля упаковки российского производства в этой отрасли сегодня составляет около 30 процентов. Востребованным видом упаковки являются стеклянная банка и флаконы. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.
– Даже при наличии производственных мощностей в России большинство производителей ориентировано на массовый сегмент – упаковку для пищевой промышленности. В сложившихся условиях у завода «Свет» есть все шансы укрепить позиции поставщика упаковки для целей парфюмерной отрасли, – добавил он.
Первый вице—премьер отметил, что стеклозавод в числе 19 региональных предприятий включён в федеральную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
– Насколько мне известно, АО «Свет» рассматривает возможность роста производительности труда по итогам первого года участия в проекте на 12%. Для участников программы предусмотрены меры поддержки в виде льготных кредитов, налоговых преференций, льготных займов на техперевооружение под 1 процент, грантов на научно—исследовательские и опытно—конструкторские работы до 300 млн. рублей от фонда «Сколково», – рассказал Александр Свинин.
Стеклянную тару Можгинского завода отправляют в Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Германию, Азербайджан, Грецию и Грузию. География продаж предприятия включает почти все города России. Продукцию завода, например, можно встретить в Калининграде, Хабаровске, Крыму, Архангельске. По итогам 2018 года завод произвёл 398,5 млн. штук стеклянной тары.
Фото Андрея ПОЗДЕЕВА
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