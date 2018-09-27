Первый этап реконструкции продлится до конца 2018 года. В этот период планируется осуществить свод деревьев, поставить опоры освещения и начать ремонт асфальтового покрытия и укладку брусчатки. Второй этап продлиться весь следующий год, во время которого продолжатся эти же работы. А в третьем этапе – до конца 2020 года – предполагается установка малых архитектурных форм – скамеек, урн, светильников, а также разбивка клумб.
Реконструкцию площади проводит компания «Регионстрой» из села Алнаши, которая выиграла конкурс.
Фото: vk.com/gorodmozhga
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