В Удмуртии кадровики наняли на работу «таргетированные» SMS **27 сентября 2018 года, Ижевск. Умные SMS «поймали» волну популярности в бизнес-среде Удмуртии. По ...

В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления **Сегодня в Доме Правительства Удмуртской Республики прошёл семинар на тему «Организация работ по тех...

Поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы единогласно поддержаны Госдумой **26 сентября в Государственной Думе состоялось обсуждение во втором чтении законопроекта об изменени...